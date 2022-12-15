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Türkei - Verhaftung in Istanbul
Fotoğraf: DHA
İnsan HaklarıTürkiye

Cinsel istismar davasında iki zanlı tutuklandı

41 dakika önce

Altı yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar davasında Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile Kadir İstekli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kızını altı yaşındayken dini nikahla evlendirdiği iddia edilen Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile kızını evlendirdiği belirtilen Kadir İstekli'nin tutuklanmalarına karar verildi.

İki zanlı, çocuk istismarı suçlamasıyla açılan davada tutuksuz yargılanıyordu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar İstekli ve Gümüşel hakkında üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suçun katalog suçlardan olması, bilirkişi raporu, bu suç için yasada ön görülen alt ve üst sınırları, bu nedenle oluşan kaçma şüphesi ve mevcut delil durumu nedeniyle tutuklamaya yönelik haklarında yakalama emri vermişti.

İstekli ve Gümüşel İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkei - Verhaftung in Istanbul
Fotoğraf: DHA

Bu arada yaklaşık 50 kişilik bir grup İstekli ve Gümüşel'e destek vermek için adliye önünde toplanarak açıklama yaptı.

68 yıla kadar hapis cezası

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 9 Aralık'ta kabul edilmişti. İddianamede davanın bir numaralı sanığı Kadir İstekli hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından 30 yıldan az olmamak kaydıyla 68 yıla kadar hapis cezası istenirken; baba Yuzuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel hakkında ise 18 yıldan az olmamak kaydıyla 48 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede yer alan bilgilere göre altı yaşında "dini nikâh" adı altında Kadir İstekli ile "evlendirilen" H.K.G, bu tarihten itibaren cinsel istismara maruz kalmış, yedi-sekiz yaşlarında tecavüze uğramış, yıllar süren istismarda 13 yaşında nişan, 14 yaşında düğün yapılmış, 17 yaşında ise hamile kalmıştı. 

H.K.G'nin olayla ilgili 2012'de savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı. Ancak dönemin soruşturma savcısı, 14 yaşında kemik yaşı testine gönderilen H.K.G'nin yerine başkasının teste sokulması sonucunda yaşı 21 olarak çıkmış, bunun üzerine 2013'te takipsizlik kararı vermişti. Bu süreçte Aile Bakanlığı ve savcılığın ihmalleri gündeme gelmişti.

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DHA, DW / GY, HT

 

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