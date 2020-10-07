Cinsel istismar davasında öğretmene 621 yıl hapis cezası

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda yaşanan cinsel istismar olaylarıyla ilgili Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 12'nci duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Aydın Köksar SEGBİS (Ses ve Görüntü aracılığıyla katılırken, şikayetçi veliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Mahmut Aydın Köksar, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, suçsuz olduğunu ve adalete güvendiğini söyledi. Sanık avukatları da iddiaların hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını savundu. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 20 çocuğa karşı "nitelikli cinsel istismar" suçunu işlediğine kanaat getirerek cezalandırılmasını talep etti. Savcı, istismarda bulunulduğu ileri sürülen yedi öğrenci için sanık hakkında beraat istedi.

Ceza neye göre belirlendi?

Mahkeme başkanı kararını açıklamadan önce salonda duruşmayı izleyenlere, TCK'nın hangi maddelerine göre ceza tayininde bulunduklarını açıkladı. Başkan, cezada sanığın öğretmen oluşu, eylemini birden çok kez tekrarlamış olmasını da dikkate alarak verilen cezanın artırıldığını belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın 26 çocuğa karşı "nitelikli cinsel istismar" suçunu işlediğine kanaat getirerek, hiçbir indirim uygulamadan toplamda 621 yıl hapis cezası verdi. Sanık Köksar, istismarda bulunduğu ileri sürülen bir çocukla ilgili beraat etti. Mahkeme başkanı ayrıca sanığın öğretmenlikten menedildiğini söyledi.

Karar alkışlayan salondaki aileler, mahkeme başkanı ve heyetine teşekkür etti.

Davayı izleyen sivil toplum kuruluşu UCIM'in üyeleri basına açıklama yaptı

Davayı takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ile Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları basın açıklaması yaptı. UCİM Başkanı Saadet Özkan, sanığın 621 yıl ceza aldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"27 çocuk içerisindeki o kahraman çocuk konuştu ve o çocuk bu ülkenin bütün çocuklarını bir istismarcıdan kurtardı. Ben o çocuğa bütün milletimiz önünde teşekkür ediyorum. Bugün 6. Ağır Ceza, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kararlarından birini verdi ve dedi ki hepimize, 'Adaleti doğru uygularsak çocukları kurtarabiliriz.' O yüzden Adalet Mülkün Temelidir yazısı bugün hepimizin gönüllerinde vuku buldu. Çocuklar yaralarını saracak. Biz istismarcıların kökünü kazıyacağız. Bu zaferi çocuklarımız kazanmıştır."

Dernek adına konuşan avukat Hilal Özlem Çağlar ise "tarihi bir karar" verildiğini söyleyerek, "Bu kararın Antalya'dan çıkmasına çok sevindim. 27 ayrı çocuğun, 27 ayrı travmasına şahit olduk. Bir çocuk konuştu, diğerleri de konuştu. O kişi artık öğretmen değil. Öğretmenlikten men edildi. O kişi artık hayatına kaldığı yerden devam edemeyecek" dedi.

DHA / HT,ET

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