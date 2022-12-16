H.K.G.'nin yaş tespit raporu ortaya çıktı

Altı yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında H.K.G.'ye 2012’de verilen yaş tespit raporu ortaya çıktı. Raporda 14 yaşında olmasına rağmen bedenen ve ruhen 21 yaş ile uyumlu olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in altı yaşında çocuğunu evlendirdiğine ilişkin davada mağdur H.K.G.'ye 2012 yılında verilen yaş tespit raporu ortaya çıktı.

Rapor tarihinde 14 yaşında olan H.K.G.'ye "ruhen ve bedenen 21 yaş ile uyumlu olduğu" değerlendirmesi yapıldı. Raporun oy birliğiyle verildiği görüldü.

17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikayetiyle hastaneye gitmiş, muayene eden doktor yaşının küçük olması nedeniyle durumu polis ekiplerine bildirmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, H.K.G.'den yaş tespiti raporu istenmişti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel'in başkanı olduğu vakıfta çalışan M.E.M. ile birlikte Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giden H.K.G., burada röntgen filmi çekilmesi için beklediği sırada, yerine başka birisinin girdiğini, kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söylemişti.

Soruşturma tutanaklarına göre H.K.G.'ye bu sırada 14 yaşında olmasına rağmen 17 yaşında olduğu beyan ettirildi. Yapılan kemik testi sonucunda yaşının 21 olarak çıkması üzerine savcılığın 2013 tarihinde takipsizlik kararı verdiği anlaşılmıştı.

İki zanlı tutuklu

Kızını altı yaşındayken dini nikahla evlendirdiği iddia edilen Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile kızını evlendirdiği belirtilen Kadir İstekli dün tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 9 Aralık'ta kabul edilmişti. İddianamede davanın bir numaralı sanığı Kadir İstekli hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından 30 yıldan az olmamak kaydıyla 68 yıla kadar hapis cezası istenirken; baba Yuzuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel hakkında ise 18 yıldan az olmamak kaydıyla 48 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşma tarihi 22 Mayıs 2023'ten 30 Ocak 2023’e çekildi.

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DHA, DW / HT,HS