  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Türkei Sechsjähriges Kind verheiratet
Fotoğraf: DHA
ToplumTürkiye

H.K.G.'nin yaş tespit raporu ortaya çıktı

41 dakika önce

Altı yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında H.K.G.'ye 2012’de verilen yaş tespit raporu ortaya çıktı. Raporda 14 yaşında olmasına rağmen bedenen ve ruhen 21 yaş ile uyumlu olduğu değerlendirmesi yapıldı.

https://p.dw.com/p/4L33C

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in altı yaşında çocuğunu evlendirdiğine ilişkin davada mağdur H.K.G.'ye 2012 yılında verilen yaş tespit raporu ortaya çıktı.

Rapor tarihinde 14 yaşında olan H.K.G.'ye "ruhen ve bedenen 21 yaş ile uyumlu olduğu" değerlendirmesi yapıldı. Raporun oy birliğiyle verildiği görüldü.

17 Ağustos 2012 tarihinde H.K.G. adet düzensizliği şikayetiyle hastaneye gitmiş, muayene eden doktor yaşının küçük olması nedeniyle durumu polis ekiplerine bildirmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, H.K.G.'den yaş tespiti raporu istenmişti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel'in başkanı olduğu vakıfta çalışan M.E.M. ile birlikte Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giden  H.K.G., burada röntgen filmi çekilmesi için beklediği sırada, yerine başka birisinin girdiğini, kendisine herhangi bir işlem yapılmadığını söylemişti.

Soruşturma tutanaklarına göre H.K.G.'ye bu sırada 14 yaşında olmasına rağmen 17 yaşında olduğu beyan ettirildi.  Yapılan kemik testi sonucunda yaşının 21 olarak çıkması üzerine savcılığın 2013 tarihinde takipsizlik kararı verdiği anlaşılmıştı.

İki zanlı tutuklu

Kızını altı yaşındayken dini nikahla evlendirdiği iddia edilen Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile kızını evlendirdiği belirtilen Kadir İstekli dün tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame 9 Aralık'ta kabul edilmişti. İddianamede davanın bir numaralı sanığı Kadir İstekli hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından 30 yıldan az olmamak kaydıyla 68 yıla kadar hapis cezası istenirken; baba Yuzuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel hakkında ise 18 yıldan az olmamak kaydıyla 48 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşma tarihi 22 Mayıs 2023'ten 30 Ocak 2023’e çekildi.

Timur Soykan: Çocuklar tarikat yurtlarına mahkum ediliyor

DHA, DW / HT,HS

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkei Sechsjähriges Kind verheiratet

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında baba da gözaltında

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında baba da gözaltında

Altı yaşındaki çocuğun istismarıyla ilgili davada Kadir İstekli'nin ardından, hakkında yakalama kararı bulunan Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.
İnsan Hakları15 Aralık 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

EU-Parlament stimmt über Resolution zu Energiepreisen ab

AB Ukrayna'ya yeni yardım konusunda anlaştı

Politika2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Vorsitzdende der türkischen Oppositionsparteien CHP

İmamoğlu kararının ardından: "Her şey limbo"

İmamoğlu kararının ardından: "Her şey limbo"

Politika5 saat önce

Washington'dan Türkiye'ye Rusya uyarısı

Washington'dan Türkiye'ye Rusya uyarısı

Politika15 saat önce
İBB Başkanı mahkeme kararının açıklanması sonrasında Saraçhane'de yaptığı konuşma sırasında.

SZ: AKP seçim sonuçlarını kabullenir mi?

SZ: AKP seçim sonuçlarını kabullenir mi?

Politika15 saat önce

"Dünün mazlumları bugünün zalimlerini oynuyor"

"Dünün mazlumları bugünün zalimlerini oynuyor"

Politika16 saat önce

Altı soruda EYT düzenlemesi: Kasada yeterli para var mı?

Altı soruda EYT düzenlemesi: Kasada yeterli para var mı?

Ekonomi20 saat önce
Türkei Alaattin Çakıcı

Çakıcı’nın kesinleşen cezasına infaz durdurma kararı

Çakıcı’nın kesinleşen cezasına infaz durdurma kararı

Hukuk ve Adalet15 Aralık 2022
Ana sayfaya dön