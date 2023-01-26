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Görevinden istifa eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı
Cihan PaçacıFotoğraf: ANKA
PolitikaTürkiye

Cihan Paçacı: İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu istifası

Kıvanç El
58 dakika önce

Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına karşı çıkan açıklamalar yaparak Ekrem İmamoğlu ismini gündeme taşıyan İYİ Partili Cihan Paçacı, partideki görevlerinden istifa etti.

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Altılı masanın, adayın da konuşulacağı 11'inci toplantısının hemen öncesinde masanın en güçlü adayı durumunda olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert bir çıkış yapan ve adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, partideki görevlerinden istifa etti.

Altılı masa, hem hükümet programı hem de geçiş sürecinin yol haritasını ele almak için İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'in ev sahipliğinde toplandı. Toplantı başlamadan yaklaşık 1,5 saat önce Habertürk Yazarı Nagehan Alçı da İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı ile yaptığı röportajı internet sitesinde yayımladı.

Altılı masada adayın isminin de ilk kez konuşulması ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendi adını da masaya taşıması beklenirkenbu toplantıdan hemen önce yapılan röportajda Cihan Paçacı, "Biz başından itibaren 'kazanacak aday' diyoruz. Zaten herkes bu tanımda mutabık olacaktır. Sokakta Kemal Bey'e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İYİ Parti olarak görmezden gelemeyiz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta diretmesi halinde İYİ Parti'nin de kendi adayını çıkarabileceğini söyleyen Paçacı, "Partide genel hava Ekrem Bey'den yana. Parti yetkili kurulları şu anda Kemal Bey'i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Açıklama çok tartışıldı

DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre söz konusu açıklama altı genel merkezde yankılanırken özellikle CHP yönetiminde oldukça tepkiyle karşılandı. CHP kurmayları, "Cihan Bey, Kılıçdaroğlu'na bu kadar karşı olup daha sonra Kılıçdaroğlu aday olduğunda nasıl oy isteyecek" ve "İttifak ortaklığına yakışmayan açıklamalar" şeklinde değerlendirmeler yaptı. Açıklama, altılı masadaki diğer parti yönetimlerince de eleştirildi.

Daha sonra tartışılan açıklamaları yapan Cihan Paçacı, Meral Akşener'in de isteği ile İYİ Parti'deki "Kurumsal İlişkiler Başkanlığı" görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Paçacı açıklamasında, "Ülkemizin ve milletimizin umudu olan altılı masanın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum. Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, genel başkanımızı ve partimizi, aynı zamanda, altılı masayı oluşturan sayın genel başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki görevimden istifa ediyorum" dedi.

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