Cibaliye mülteci kampını vuran İsrail'e tepkiler

İsrail’in Cibaliye mülteci kampını vurmasına dünyadan tepkiler geliyor. Yoğun bir mülteci nüfusunun barındığı kampta yaklaşık 50 kişinin ölümüne yol açan saldırıyı kınayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "İçerisinde sivil ve masum insanların bulunduğu Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik İsrail'in vahşi saldırısını lanetliyoruz. En temel insani değerleri ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu vahşi saldırı, tasarlanmış planlı bir katliamdır" ifadelerini kullandı. Çelik, "İsrail ordusuna herhangi bir kırmızı çizgi bildirmiyoruz' diyen devletlerin de bu katliamı teşvik ettiğini" savundu.

Saldırıya İran ve Suudi Arabistan’dan da tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "acımasız bir saldırı" ifadesini kullanarak, İsrail’in savaş suçu işlediğini savundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında da "İsrail işgal güçlerinin Cibaliye mülteci kampına düzenlediği insanlık dışı saldırının şiddetle kınandığı" belirtildi.

Güney Amerika ülkelerinden Gazze tepkisi

Güney Amerika ülkesi Bolivya ise İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına daha radikal bir tepkisel adım atarak bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldığını açıkladı. Bolivya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarıyla "insanlığa karşı suç işlediği" ifade edildi. Ülke, daha önce de 2009’de solcu lider Eva Morales döneminde Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılara tepki olarak İsrail’le diplomatik ilişkilerini kesmiş, 2020’de eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez döneminde ilişkiler yeniden kurulmuştu.

Bolivya’nın komşusu Şili ve bir diğer Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın da çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırıları istişare etmek üzere İsrail’deki büyükelçilerini geri çağırdığı belirtildi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "İstişare için İsrail'deki büyükelçimizi çağırmaya karar verdim. İsrail, Filistin halkına yönelik katliamı durdurmazsa biz orada olamayız" diye yazdı.

Gazze'yle iletişim yine kesildi

Çarşamba erken saatlerde Gazze Şeridi’nde telefon ve internet servisinin tamamen kesildiği açıklandı. Filistin telekomünikasyon şirketi Paltel, "Anavatanımızın sevgili halkı; Gazze Şeridi’yle uluslararası hatlar yoluyla yeniden bağlanılan iletişim ve internet servisleri yine kesiliyor. Tanrı sizi ve ülkemizi korusun" açıklamasında bulundu.

İnternet trafiğini izleyen Netblocks adlı kuruluş da Filistin topraklarında hâlâ hizmet veren son büyük telekomünikasyon şirketi olan Paltel’in açıklamasını teyit ederek bağlantının kesildiğini doğruladı.

Bu, bölgede bir hafta içinde yaşanan ikinci iletişim kesintisi. Geçen Cuma da bölgeyle iletişim tamamen kesilmiş, ancak Pazar günü itibarıyla yeniden sağlanabilmişti. Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’nde "katliam yapabilmek için bilinçli olarak kommünikasyonu hedef aldığını" öne sürmüştü.

AFP,dpa,Reuters/SÖ,HT

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