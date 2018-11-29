CIA senatörlere Kaşıkçı brifingi verecek

ABD'de Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel bugün Senato'nun üst düzey isimleriyle bir araya gelecek. Haspel, toplantıda senatörlere Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğü olayla ilgili bilgi verecek.

Toplantıya Senato'nun Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerinin yanı sıra ulusal güvenlik komitelerinin başkanları ve kıdemli üyeleri katılacak. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker, brifingin TSİ 19:00'da gerçekleşeceğini açıkladı.

CIA Direktörü Haspel, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Jim Mattis'in geçen hafta Kaşıkçı cinayeti konusunda senatörlerle yaptığı toplantıya katılmamıştı. Toplantıda CIA'in yer almaması, her iki partiden senatörlerin eleştirisine neden olmuştu.

Wall Street Journal'in (WSJ) haberine göre CIA, Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrinin "muhtemelen" Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından verildiği konusunda "ortadan yüksek dereceye kadar emin" olduğu sonucuna vardı.

WSJ, Washington Post ve New York Times, CIA'in elinde Veliaht Prens'in, yardımcısı Suud el Kahtani ile cinayetten önce ve sonra mesajlaştığına dair kanıt olduğunu bildirmişti. Veliah Prens'in uzun yıllar sağkolu olarak bilinen Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın öldürüldüğü operasyonu yönettiği iddia ediliyor. Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan'da başlatılan ön soruşturma kapsamında görevinden alınan Kahtani, ABD'nin geçen ay yaptırım kararı aldığı 17 Suudi yetkili arasında.

Muhammed bin Salman

Beyaz Saray üzerindeki baskı

New York Times, Pazartesi günkü haberinde Haspel'in, CIA'in ulaştığı sonuçların medyaya sızdırılmasına öfkeli olduğunu öne sürmüştü. Söz konusu haberler, Beyaz Saray'ın Suudi Arabistan'a yönelik daha sert bir tavır alması için yapılan baskıları artırıyor.

CIA'in ulaştığı bulgularla ilgili medyada çıkan haber üzerine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, cinayetin arkasında Veliaht Prens'in olduğuna dair doğrudan ve kesin bir kanıt olmadığını belirtmişti. Trump, 20 Kasım'daki açıklamasında, "Veliaht Prens'in bu trajik olaydan haberdar olması elbette mümkün. Belki haberi vardı, belki yoktu!" ifadesini kullanmıştı.

Senato geçen hafta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de Husilere karşı yürüttüğü askeri operasyona ABD tarafından verilen desteğin sonlandırılmasını öngören bir yasa tasarısını onaylamıştı. Cumhuriyetçi senatörlerden bazılarının da destek verdiği tasarı, 37'ye 63 oyla kabul edilmişti.

DW,AP,AFP/CÖ,HT

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