 CIA Kaşıkçı cinayetinde devreye giriyor | DÜNYA | DW | 23.10.2018

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DÜNYA

CIA Kaşıkçı cinayetinde devreye giriyor

CIA’in Kaşıkçı soruşturmasına dahil olacağı ve CIA Başkanı Gina Haspel’in Türkiye’ye gideceği bildirildi. Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de Riyad'da Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü.

USA Donald Trump Vereidigung Gina Haspel (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

Suudi gazeteci Cemal Kaçıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülmesine yönelik devam eden soruşturmaya, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) da dahil olacağı bildirildi. Reuters haber ajansı, CIA Başkanı Gina Haspel'in Türkiye'ye gideceğine yer verdi. Haspel'in soruşturma kapsamında incelemelere katılmak üzere Pazartesi günü Türkiye'ye gideceği belirtildi.

Pazartesi akşamı ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik Riyad yönetimi tarafından yapılan açıklamalardan tatmin olmadığını söylemişti. Haspel'in soruşturma kapsamındaki incelemelere katılması haberi de bu açıklamanın ardından gerçekleşti. Yine dün ABD Başkanı Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaşıkçı olayına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

ABD Hazine Bakanı Riyad’da

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik soruşturma ve açıklamalar sürerken Suudi haber ajansı SPA, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Pazartesi günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Riyad'da bir araya geldiğini bildirdi. Görüşmenin kapalı kapılar ardında gerçekleştiği belirtildi. Bakan Mnuchin, Riyad'da bugün başlayacak Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansına Kaşıkçı olayı nedeniyle katılmayacağını açıklamıştı. Yine birçok Batılı siyasetçi ve şirket de konferansa katılmayacaklarını duyurmuştu.

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının açıklığa kavuşturulması için Suudi Arabistan üzerindeki baskı sürüyor. Almanya Suudi Arabistan'a yönelik silah satış izinlerini durdururken, daha önce onaylanmış ihracat taleplerinin de durdurulması gündeme getirildi. Almanya, Avrupa Birliği içinde de Suudi Arabistan'a yönelik ortak bir tutum sergilenmesi için çaba gösteriyor.

AFP,rtr/GA,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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