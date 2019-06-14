 Christchurch saldırganı suçunu kabul etti | DÜNYA | DW | 26.03.2020

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DÜNYA

Christchurch saldırganı suçunu kabul etti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlediği saldırıda 51 kişinin ölümüne sebep olan saldırgan Tarrant hakkındaki tüm suçlamaları kabul etti.

Arşiv - Brenton Tarrant

Arşiv - Brenton Tarrant

Yeni Zelanda'da iki ayrı camiye düzenlediği silahlı saldırıda 51 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Brenton Tarrant, hakkındaki tüm suçlamaları mahkemede kabul etti.

Auckland kentinde, yüksek güvenlikli bir cezaevinde tutuklu bulunan 29 yaşındaki sanık video bağlantısıyla katıldığı duruşmada, hakkındaki 51 cinayet, 40 kez cinayete teşebbüs ve terör suçlamalarının tamamını sürpriz bir biçimde kabul etti.

Daha önce verdiği ifadelerinde söz konusu suçlamaları reddeden Tarrant’ın tavrını neden değiştirdiği bilinmiyor. Zanlının tüm suçlamaları kabul etmesi ile birlikte 15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen ırkçı saldırı hakkında dava görülmesine gerek kalmadan karar açıklanabilecek.

Ancak mahkeme heyeti, sanıkla ilgili ne zaman hükmünü açıklayacağı konusunda bir tarih açıklamadı.

Başbakan Ardern'den açıklama

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sanığın suçunu kabul etmesinin, saldırılardan sağ kurtulanları ve kurban yakınlarını bir de "dava ızdırabı" yaşamak zorunda kalmayacakları için bir nebze rahatlatacağını ifade etti.

Yeni Zelanda makamları, dava açılması durumunda sanığın mahkemeyi ırkçı dünya görüşlerini dile getirmek için bir platform olarak kullanmasından endişe ediyordu.

Aşırı sağcı Tarrant, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde bulunan El Nur ve Linwood camilerine, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlemiş ve 51 kişiyi katlettiği bu saldırıyı internet üzerinden canlı olarak yayınlamıştı.

AFP,dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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