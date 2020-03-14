Christchurch saldırısını anma töreni iptal

Yeni Zelanda'da Christchurch saldırısının birinci yıl dönümü nedeni ile yapılması planlanan anma törenleri, koronavirüs salgınına karşı tedbir amacı ile iptal edildi. Başbakan Jacinda Ardern, iptal kararının kendini çok üzdüğünü ancak bu "korkunç olayı" anma töreninin, daha büyük zararlara yol açmaması gerektiğini ifade etti. Ardern, bu yüzden hükümetinin "pragmatik bir karar" alarak töreni iptal ettiğini duyurdu.

51 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırı

Avustralyalı ırkçı bir saldırgan 15 Mart 2019’da, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde bulunan iki camiye silahlı saldırı düzenlemiş ve 51 kişiyi öldürmüştü. Hükümetin, olayın birinci yıl dönümünde planladığı anma törenine, ülke içi ve dışından binlerce kişinin katılması bekleniyordu.

Jacinda Ardern

Başbakan Ardern, törenlerin iptal edilmesinin ardından vatandaşlara çağrıda bulunarak, bir sene önceki saldırıyı "kendilerince" anmalarını istedi.

Başbakan Ardern geçen Cuma günü, bir yıl önce saldırıların yaşandığı El Nur ve Linwood camilerini ziyaret ederek, buradaki cuma namazlarında hazır bulunmuştu. Yeni Zelanda’da an itibari ile altı kişide koronavirüs tespit edilmiş durumda.

AFP,dpa / ET,BW

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