 Christchurch saldırılarında ölenler defnedilmeye başlandı | DÜNYA | DW | 20.03.2019

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DÜNYA

Christchurch saldırılarında ölenler defnedilmeye başlandı

Yeni Zelanda'da geçen hafta düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler toprağa verilmeye başlandı. Ancak birçok kurbanın ailesi cenazeleri teslim almak için bekliyor.

Neuseeland, Christchurch: Beerdigung der Opfer (Reuters/J. Silva)

Yeni Zelanda'da geçen Cuma günü iki camiye düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenler toprağa verilmeye başlandı. İlk toprağa verilenlerin bundan birkaç ay önce Suriye'den Christchurch kentine gelen mülteci bir baba ve oğlu olduğu bildirildi. İki kurbanın saldırıların düzenlendiği camilerden birine yaklaşık bir kilometre mesafede bulunan bir mezarlığa defnedildiği belirtildi.

İslam inancına göre cenazeler genellikle 24 saat içinde defnediliyor. Ancak devam eden adli tıp incelemeleri nedeniyle, kurbanların yakınlarının kurbanların naaşlarını teslim alabilmek için normalden daha uzun süre beklemeleri gerekiyor.

Yeni Zelanda Başkanı Jacinda Ardern Çarşamba günü Christchurch'te yaptığı açıklamada kurbanların yakınlarından bu konuda biraz daha sabır göstermelerini istedi. Ardern "Aileler için bunun yavaş yavaş ne kadar zor ve üzücü bir hal aldığının farkındayım" dedi.

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Christchurch'te yerel saatle Çarşamba akşam saatlerine kadar saldırıda hayatını kaybeden 50 kişiden 30'unun naaşı ailelerine teslim edildi.

Sekiz yaralının durumu kritik

Yeni Zelanda'daki saldırılarda yaralananlardan 29'u halen çeşitli hastanelerde tedavi altında bulunuyor. Bunlardan sekizinin durumunun "kritik" olduğu belirtildi. Durumu kritik olanlardan birinin  dört yaşındaki bir kız çocuğu olduğu kaydedildi.

Saldırıların birinci haftasının dolacağı Cuma günü Yeni Zelanda'da ülke genelinde yapılacak saygı duruşu ile kurbanlar anılacak. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Christchurch'te ileri bir tarihte ulusal bir anma töreni düzenleneceğini kaydetti.

Kurbanların yakınları için şimdiye kadar 5 milyon eurodan fazla bağış toplandığı açıklandı.

dpa/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe 

 

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