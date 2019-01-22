Chris Brown tecavüz suçlamasıyla gözaltında

ABD'li rap şarkıcısı Chris Brown'ın, Fransa'nın başkenti Paris'te tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi. AFP'ye konuşan güvenlik kaynakları, 29 yaşındaki şarkıcının, polis tarafından sorgulandığını belirtti.

Olaya ilişkin soruşturmaya yakın bir kaynak, Brown'ın, koruması ve bir arkadaşıyla birlikte Mandarin Oriental Oteli'nde bir kadına tecavüz etmekle suçlandığını söyledi.

Associated Press'e konuşan bir Fransız polis yetkilisinin verdiği bilgiye göre, ünlü şarkıcıdan şikâyetçi olan kadın, Brown ve beraberindeki iki erkekle Paris'teki bir gece kulübünde tanıştığını, ardından söz konusu otele gittiklerini belirtti. 24 yaşındaki kadının tecavüz suçlaması yönelttiği Brown dâhil üç kişi, polis tarafından dün gözaltına alındı.

Olayın, geçen hafta salıyı çarşambaya bağlayan gece yaşandığı ve Brown'ın defile izlemek için Paris'te olduğu bildirildi.

Brown, 2009'da o dönemki sevgilisi Rihanna'ya saldırdığı için aldığı beş yıl denetimli serbestlik cezasını 2015'te tamamlamıştı.

Fransa'da tecavüz suçuna, 15 yıla kadar varan hapis cezaları verilebiliyor.

DW,AP,AFP,rtr/CÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe