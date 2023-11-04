CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel

CHP 38. Olağan Kurultayı’nda heyecanlı ve uzun geçen genel başkanlık yarışında ipi göğüsleyen ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu geride bırakan Özgür Özel partinin 8. Genel Başkanı oldu.

Özel, genel başkanlığı ikinci turda 812 oyla kazandı. Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı.

Seçimin ilk turunda adaylar salt çoğunluk olan 684 delegenin oyuna ulaşamamıştı.

Gece 00.30’da başlayan ikinci turda oy verme işlemi iki saat sürdü.

İkinci turun ardından açıklama yapan Kurultay Divan Başkanı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Sonuç her halükârda CHP’nin her üyesinin kazandığı bir sonuçtur” dedi.

"Hayatımın en büyük gururu"

Özel ise sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı ilk konuşmada “hayatının en büyük gururunu ve onurunu yaşadığını” belirterek, rakibi Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti.

Özel, 1366 delegenin hepsini kendisine oy vermiş olarak kabul ettiğini belirterek, “Bu umutlu süreçte bu salondan dışarı hiçbir kırgınlık çıkarmayacağıma söz veriyorum” diyerek partililere seslendi.

Cumhuriyetin 100. Yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek için örgütümüzle yarıdan itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, omuz omuza çalışacağız, Elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanarak yanlarına yenilerini ekleyecek ve büyük zafer kazanacağız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan tebrik

Seçimin sonuçlanmasının ardından X hesabından bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu için oylama sürdüğü sırada çekileceği iddiaları yapıldı ancak CHP Genel Merkezi bu iddiaları yalanladı. Kılıçdaroğlu ikinci turda oyunu kullanmasının ardından Ankara Arena Spor Salonu’nu terk etti.

DW/GS,BÖ

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