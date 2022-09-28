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Fotoğraf: DW/U. Danisman
Hukuk ve AdaletTürkiye

CHP'nin seçim kanunu başvurusuna AYM’den ret

2 saat önce

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanını propaganda yasağından muaf tutan Seçim Kanununun bazı maddelerinin iptali istemiyle CHP’nin yaptığı başvuruyu reddetti.

https://www.dw.com/tr/chpnin-se%C3%A7im-kanunu-ba%C5%9Fvurusuna-aymden-ret/a-63271263

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin Cumhurbaşkanını propaganda yasağının dışında tutan ve seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini oyçokluğuyla reddetti.

AKP ve MHP'nin ortak imzasıyla Meclis'e sunulan ve yasalaşan Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliğinde, ittifak partilerinin milletvekillerinin hesaplanma sisteminde yenilik öngörülüyordu. Yasa ile il ve ilçe seçim kurullarında "en kıdemli hakim"in görev alması zorunluluğu kaldırılıyordu. Ayrıca cumhurbaşkanı seçim yasaklarından muaf tutuluyordu.

CHP grubu, yasanın seçim kurullarını düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içerisinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini istemişti. CHP'nin AYM'ye yapılan başvurusunda, şu görüşlere yer verilmişti:

"7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 5, 6, 11 ve 12'nci maddeleriyle 298 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler (il ve ilçe seçim kurullarında görev alan hakimlerin kıdem esası yerine ad çekme usulüyle belirlenmesi ve mevcut kurulların üç ay içinde getirilen değişikliğe istinaden yeniden teşekkül ettirilmesi ile Cumhurbaşkanı için öngörülen propaganda yasaklarında hukuki boşluk oluşturulması) başta demokratik hukuk devleti ve seçim güvenliği ilkeleri olmak üzere; Anayasa'nın 2, 5, 11, 13, 14, 17, 36, 37, 67, 68, 79, 138'inci maddelerine aykırı olması sebebiyle; telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar ivedilikle yürürlüklerinin durdurulmasına ve iptallerine karar verilmesi talep edilmektedir."

ANKA/BK,JD

 

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