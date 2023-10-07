CHP'nin kritik İstanbul kongresi

CHP'nin 4-5 Kasım'daki kurultayında yapılacak genel başkanlık seçimi için kritik görülen İstanbul kongresi yarın. Kim kazanırsa moral üstünlüğünü alacak ama yine de delegelerin tercihi kurultayda farklı olabilir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım'da yapılacak olan ve değişimin mi yoksa eski düzenin mi devam edeceğinin belirleneceği kurultay öncesinde dikkatler delege sayısı açısından büyük önem taşıyan İstanbul kongresine yöneldi. Bu kongreden çıkacak sonuç kurultay açısından kritik olacak.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan sonucun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP üst düzey yönetimi Millet İttifakı'nın yapılandırılması, cumhurbaşkanı aday tercihi, kampanya süreci ve iki tur arasında izlenen politikalar gibi çeşitli alanlarda eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

İkinci turun hemen ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu "değişim" bayrağını açarken, bir süre sonra belediye başkanlığına odaklanmayı seçmiş ancak değişimcilere de açık destek vermeye devam etmişti.

Kılıçdaroğlu ve Özel'in katılması beklenmeyen yarınki kongrede eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik yarışacak. Canpolat genel merkezin, Çelik ise değişimcilerin adayı.

İstanbul'un önemi ne?

İstanbul kongresi, tek belirleyici olmasa da Kasım'daki kurultaydan çıkacak sonuç için yön verici olması açısından önem taşıyor.

CHP'nin İstanbul'daki delege sayısının büyüklüğü de sayısal açıdan kongreye ayrı önem kazandırıyor. İstanbul 196 delege ile Kasım'daki büyük kurultayda belirleyici bir konuma sahip. Bu sayı, doğal delegelerle birlikte 250'nin üzerine çıkıyor.

İstanbul'u kazanan tarafın kurultay için önemli bir moral üstünlük kazanacağı belirtilmesine karşılık, il ve kurultay seçimleri için iki farklı tutum alacağını belirtenler de bulunuyor.

Bu isimlerden biri 14/28 Mayıs seçim sürecinde Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının önemli ismi CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak. İstanbul il kongresinde değişimcilerin adayı Çelik'i destekleyeceğini açıklayan Toprak, büyük kurultayda ise Kılıçdaroğlu'ndan yana olacağını belirtiyor.

Özgür Özel Fotoğraf: Mustafa Çiftci/Anadolu Agency/picture alliance

Bu örnekten hareketle her delege için net bir şekilde bir tarafın yanında olduğu söylenemediği için, İstanbul il kongresinde taraflardan birinin kazanması her ne kadar moral üstünlük verse de kurultayda kesinlikle İstanbul'u alan tarafın kazanacağı anlamına gelmiyor.

Özgür Özel, genel başkanlığını açıkladığı basın toplantısında CHP'deki mevcut delege yapısıyla genel başkana rakip bir ismin kazanmasının çok zor olduğu yorumlarının hatırlatılmasına karşılık, ''Ben CHP delegesinin aklını, vicdanını çok önemsiyorum. Atatürk'ün kurduğu partinin delegeleri en doğru kararı verir'' yanıtını vermişti.

Toplam bin 370 kurultay delegesi bulunan CHP'de, kurultayda yapılacak genel başkanlık yarışında İstanbul'un yanı sıra Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin delegeleri de etkili olacak. Ankara kongresinde genel merkezin desteklediği Ümit Erkol il başkanı seçilirken, İzmir'de de genel merkezin adayı ipi göğüsledi. Bu arada İstanbul ile aynı gün Antalya ve Trabzon'da da kongre düzenlenecek.

Kurultay öncesi il kongrelerini sürdüren CHP'de İstanbul'a kadar 46 il kongresi tamamlanmış durumda. Yeni il yönetimleriyle birlikte kurultayda oy kullanacak seçilmiş delegelerin de belirlendiği il kongreleri 15 Ekim'e kadar devam edecek.

İstanbul için adaylar kimler?

Adaylar Canpolat ve Çelik en çok delegeye sahip olması açısından kritik olan İstanbul kongresi öncesi farklı temaslar ve mesajlarla delegeler nezdinde etkili olmaya çalışıyor.

Değişimcilerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı büyük değişimi geliştirmek için göreve talip olduğunu" belirtirken, tüm delegelerden oy istediğini kaydetti.

Genel merkezin adayı olan ve 2015-2018 yılları arasında, Canan Kaftancıoğlu'ndan önce CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Canpolat ise, kongre öncesi taahhütlerini anlatan bir bildirge yayımladı. "Parti içi iktidara değil ülkede iktidara odaklanma" çağrısı yapılan bildirgede, "CHP'yi çürümüş bu düzene karşı siyasi meydan okumanın merkezi yapalım! İstanbul Büyükşehir Başkanlığını yeniden kazanalım! 14 ilçedeki belediye sayımızı ikiye katlayalım" denildi.

Kemal Kılıçdaroğlu Fotoğraf: ALP EREN KAYA/CHP

Kılıçdaroğlu ve genel merkeze yakın parti yöneticilerinin yanı sıra değişimci kanadın ve onlara destek olan İmamoğlu'nun kongrede ipi göğüsleyebilmek için İstanbul delegeleriyle birebir temas kurdukları belirtiliyor.

Bu arada Kılıçdaroğlu her ne kadar kongreye katılmasa da son iki gün İstanbul'da farklı programlar düzenleyerek görünürlüğünü ortaya koymaya çalıştı. Bu kapsamda CHP lideri dün Gezi Parkı davası kapsamında Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan Can Atalay, Osman Kavala ve Tayfun Kahraman'ı, ayrıca İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i ziyaret etti.

Özgür Özel ise geçen Cuma günü Diyarbakır İl Kongresi'ne katılarak bir konuşma yaptı. Özel, "Kürt sorununu biliyor ve siyaseten istismar etmeden çözmeye söz veriyorum" diye konuştu. Özel'in İstanbul kongresinin yapılacağı gün, Antalya ya da Trabzon kongresine katılması bekleniyor.

Bu arada Özel birkaç gün önce İstanbul'da gazetecilerle buluşmasında, yarınki kongreyi Çelik'i destekleyen "değişimcilerin kazanması halinde kurultayda çok rahatlayacaklarını" söylerken, Canpolat'ın kazanması halinde ise kurultayda başa baş hale gelineceğini belirtti.

Özel, "Kazanırsak bizim lehimize getirecek bir matematik oluşturur, kaybedilirse ise morallerin düştüğü bir süreç başlayabilir. Ankara'da gazeteciler, 'İstanbul'da güneş açmadan Türkiye'ye yaz gelmez' derler. O seçimden sonra kazanacak tarafa yakın olma beklentisi güçlenir. Biz yine de 600 oydan emin olarak kurultayda salona girmek istiyoruz" diye konuştu.

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