CHP'nin iş cinayetleri raporu: Son 11 yılda 21 bin işçi öldü

CHP milletvekili İlgezdi'nin hazırladığı iş cinayetleri raporuna göre 2013 yılında hayatını kaybeden işçilerin sayısı bin 235 iken bu sayı 10 yıl içinde yüzde 56 artarak bin 932'ye çıktı.

CHP'nin yayımladığı işçi ölümlerinin detaylı verilerini içeren bir rapora göre 2013-2024 yılları arasında toplam 21 bin 281 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

"10 yıl 3 ayın katliamı" başlığını taşıyan raporu CHP İstanbul milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi hazırladı. İlgezdi, "2013'ten 2024 yılının ilk üç ayı arasında gerçekleşen iş cinayetleriyle ilgili hazırladığımız raporda, ülkemizde insan canının kıymeti olmadığı bir kez daha gözler önüne seriliyor. 2013 yılında bin 235 iş cinayeti tespit edilirken 10 yıl sonra bu sayı yüzde 56 artarak bin 932'ye çıktı" bilgisini verdi. İlgezdi, kayıt dışı çalışırken hayatını kaybeden işçilerin, "üstü örtülen iş cinayetlerinin" raporda yer almadığına işaret etti.

Yıllar açısından bakıldığı iş cinayetlerindeki en yüksek sayının 2020 yılında kaydedildiğini belirten İlgezdi, "2020 yılında iş cinayetlerinde 2 bin 427 işçi hayatını kaybetti. Türkiye tarihinde görülmemiş bir işçi kırımı yaşandı" şeklinde konuştu.

CHP'nin raporuna göre en fazla iş cinayetinin yaşandığı kent ise İstanbul. İlgezdi, 2013 ile 2024 yılının ilk üç ayı arasında kaydedilen iş cinayetlerinde, Soma faciasının yaşandığı 2014 yılı dışında İstanbul'un açık ara olarak her yıl birinci sırada yer aldığına dikkat çekti.

İş cinayetlerinde Türkiye, Avrupa birincisi

Rapordaki çarpıcı verilerden biri de Türkiye'nin Avrupa birincisi olması. Avrupa Birliği'nin (AB) resmi istatistik kurumu Eurostat ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre en fazla iş cinayetlerinin yaşandığı ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Dr. Akkuş İlgezdi, "Dünyada iş sağlığı ve güvenliği açısından yeni önlemler alınmaya devam edilirken Türkiye'de iş kazalarının artarak devam etmesi bu konunun gündemden düşmemesine neden oluyor. 2018 yılında AB ülkeleri arasında en fazla ölümcül kazanın yaşandığı ülke 615 ile Fransa oldu. 2018 yılında ülkemizdeki iş cinayetlerinde hayatını kaybeden kişi sayısı ise bin 541" ifadelerini kullandı.

Raporda yıllara göre yaşanan iş cinayetleri sayısı şöyle:

2013 yılında en az bin 235 işçi, 2014 yılında en az bin 886 işçi, 2015 yılında en az bin 730 işçi, 2016 yılında en az bin 970 işçi, 2017 yılında en az 2 bin 6 işçi, 2018 yılında en az bin 923 işçi, 2019 yılında en az bin 736 işçi, 2020 yılında en az 2 bin 427 işçi, 2021 yılında en az 2 bin 170 işçi, 2022 yılında en az bin 843 işçi, 2023 yılında en az bin 932 işçi ve 2024 yılının ilk 3 ayında en az 425 işçi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de işçi ölümleri | "Her yıl 6 Soma katliamı" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

İş kazası değil, iş cinayeti

İlgezdi, raporda iş kazaları yerine iş cinayetleri ifadesinin kullanılmasına ilişkin değerlendirmesinde "Kaza ya da kader değil, yaşananların hepsi katliam. İş sağlığı kavramının değişmesi ve güncellenmesi gerekmekte. İş sağlığı kavramı işçinin değil, işin sağlığını yani işletmenin verimliliğini, kârlılığını hedefleyen bir anlayışı ifade etmektedir. Oysa işçilerin sağlığı her türlü ekonomik çıkardan, büyümeden önce gelmelidir. Önceliğimiz emekçinin sağlığı ve güvenliği olmalıdır. İş kazalarının önlenebilir olduğu da bir gerçektir" ifadelerini kullandı.

AKP politikalarına eleştiri

İlgezdi, işçi ölümlerinden AKP hükümetini sorumlu tuttu. AKP iktidarı döneminde "Büyük Türkiye," "Yeni Türkiye," "Yerli ve Milli Ekonomi" gibi birçok söylemle "neoliberal işçi karşıtı" politikaların hayata geçirildiğini ifade eden İlgezdi, "Patronların yüzü gülerken ücretler eridi, sendikal hareket ve genel anlamda emek hareketi zayıflatıldı, grevler yasaklandı, kentler rant alanı haline getirildi, doğa talan edildi ve binlerce işçi işyerlerinden eve geri dönemedi. AKP iktidarının 'Yeni Türkiye'sinde' iş cinayetleri rekor seviyelere ulaştı" şeklinde konuştu.

ANKA/JD, BK



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