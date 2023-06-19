CHP'li Tarhan: Yurt dışında yeni bir sistem kuracağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, Almanya'daki 21 temsilciliği bir federasyon altında bir araya getirecek yeni bir sistem kurmayı hedeflediklernini söyledi. Tarhan, Rusya’da temsilcilik açacaklarını kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan yurt dışında partisinin ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde AKP ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldığını ve bunu bir başarısızlık olarak kabul ettiklerini belirterek, yurt dışı örgütlenme için farklı bir sistem kurmayı amaçladıklarını kaydetti.

CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda yurt dışı örgütlenmeler sorumlusu olarak atanan Tarhan, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelerek CHP'nin yurt dışı çalışmalarını ve kurultay sürecini değerlendirdi.

Seçimlerde yurtdışındaki yaklaşık 3 milyon 400 bin seçmenden 1 milyon 690 bin kadarının oy kullandığını belirten Tarhan, Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ın yüzde 58'e, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 40'a yakın bir oy aldığını anımsattı. Tarhan, parti dağılımı olarak ise AKP'nin yüzde 44, CHP'nin ise yüzde 23 civarında bir oyu bulunduğunu belirtti.

"CHP olarak yurt dışı oylarda başarısızız, bunu kabul etmek lazım, büyük fark yemişiz. Hedefimiz aradaki farkı kapatmak" diyen Tarhan, yaptıkları araştırmaya göre sandığa gitmeyen kesimin genelde sosyal demokrat yani CHP'ye oy vermesi muhtemel seçmenler olduğunu da kaydetti.

Yurt dışı örgütlenmede farklı bir sistem kurmaya çalışacaklarını söyleyen Tarhan, "Ben sanayiciyim, sistem kurarım. Mesela iş yerinden biri beni hiç aramaz. Çünkü sistemi kurdum. Hedefim de iş dünyasındaki tecrübemi ve bu sistemi yurt dışına uygulamak" dedi.

"Almanya'da federasyon kuracağız"

Tarhan, Almanya'da 21 adet CHP temsilciliği bulunduğunu belirterek, bunların hepsini bir araya bağlayan bir federasyon kurmayı amaçladıklarını kaydetti.

Tarhan, CHP'nin yurt dışında toplam 47 temsilciliği bulunduğunu da hatırlattı.

Türkiye'ninyurt dışında oy kullanma yasasını geçirmesine rağmen farklı ülkelerdeki yasal mevzuata uygun sistemleri kurma yönünde tam çalışmadığını belirten Tarhan, Almanya özelinde tüm temsilcilikleri bir federasyon çatısı altında birbirine bağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

CHP'nin yurt dışındaki örgütlenmelerinin gönüllülere dayalı olarak mücadele ettiğini ancak bazı ülkelerde temsilcilik bulunmadığını söyleyen Tarhan, çok yüksek seçmen kitlesi bulunan Rusya'da temsilciliğin olmadığını belirtti.

AKP'nin yurt dışında kamu kaynaklarıyla ve TİKA, Yunus Emre Vakfı gibi örgütler üzerinden kampanya yürütmesine karşılık muhalefetin tamamen gönüllülerle kampanya yaptığını söyleyen Tarhan, şunları kaydetti:

"Öncelikle teşhisi koymaya çalışıyoruz, ardından tedaviyi getireceğiz. Ana hedefimiz sandığa gitmeyen kitleler var. Bazen bakıyorsunuz mesela ABD gibi ülkelerde mesafeler çok uzun. Onları sandığa götürecek sistemi kurmamız gerekiyor."

Tarhan, teşhis çalışmalarına gelecek hafta Almanya'dan başlayacaklarını da kaydetti.

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"CHP'de kalbe daha iyi kan pompalanmalı"

Tarhan, CHP'deki kurultay süreci ve değişim taleplerine ilişkin soruları da yanıtladı.

Kurultay sürecinin hızlandırılmış bir şekilde devam ettiğini belirten Tarhan, aynı zamanda tüzük çalışmasının da başladığını ve aslında önlerinde çok uzun bir süre bulunmadığını belirtti.

Şu anda tabanın isteğinin değişim olduğunu ve herkesin bir değişimden bahsettiğini söyleyen Tarhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabanın isteğiyle bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Çünkü bu seçim çok yüksek bir beklenti vardı CHP'nin ve Millet İttifakı'nın iktidar olmasıyla ilgili. Onun için kurultayda CHP öz eleştiri vererek genlerini yenilemeli. Genleri yenilenmeli ve kan akışı daha iyi olmalı. Kalbe daha iyi kan pompalanmalı."

"Peki beyin de değişmeli mi?" sorusuna karşılık ise Tarhan, bu konuya kurultayda karar verileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Aslında CHP'yi tanıyanlar bilir. CHP'nin tarihinde ve geleneklerinde genel başkanın istifası veya genel başkanın imzayla gönderildiği bir durum yoktur. Kurultayda yeni adaylar, yarış olabilir. Biz ona karar veremeyiz. CHP kurultaya giderek kendini yeniler. Mesela İsmet İnönü kurultayda yenilmiştir. Onun için bizim adresimiz kurultaydır."

Tarhan, tüzük için ise bir tüzük komisyonu kurulacağını söyleyerek, demokratik bir tüzük hazırlamak istediklerini belirtti ve aktif-pasif üye sistemini hayata geçireceklerini bildirdi. Tüzük komisyonunun ortaya bir taslak çıkaracağını söyleyen Tarhan, milletvekilliği için iki dönem gibi bir kuralın da gelebileceğini belirtti.