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Tanrıkulu hakkında soruşturma talebine izin verildi

14 Eylül 2023

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkındaki soruşturma talebine izin verildiğini açıkladı.

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
CHP Milletvekili Sezgin TanrıkuluFotoğraf: ANKA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkındaki soruşturma talebine izin verildiğini açıkladı.

Tunç, Gaziantep Valiliği ziyareti sonrasında, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddiaları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının CHP'li Tanrıkulu hakkında Adalet Bakanlığından soruşturma izni istemesiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Burada bahsettiğimiz milletvekilinin ordumuza yönelik ifadelerini kabul etmek, hoş karşılamak mümkün değildir" diyen Bakan Tunç "Ordumuzu karalayıcı, milletimizi rahatsız eden, Mehmetçiğimizi rahatsız eden, canı pahasına bu ülkenin bütünlüğü, birliği ve beraberliği için, ülke sınırlarımızı koruyan, güvenliğimizi sağlayan Mehmetçiklerimize bu cümlelerle hakaret etmek elbette ki tepkiyle karşılanır. Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlattı. Soruşturma tabi ki 301. maddenin 4. fıkrası gereği Türk Ceza Kanunu'nda Adalet Bakanlığının iznine tabi. İzin konusuyla ilgili dosya geldi ve izin verildi" dedi.

Tunç, fezlekenin tamamlandıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderileceğini, fezlekenin Meclise ulaşmasının ardından da takdirin TBMM Genel Kurulunda olduğunu belirtti.

Sezgin Tanrıkulu ne demişti?

Tanrıkulu 8 Eylül tarihinde katıldığı TV100 canlı yayınında, "Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan Türk Silahlı Kuvvetleri değil mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla sabit hale gelen... Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorgularız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı?" diye konuşmuştu.

Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Adalet Bakanlığı'na soruşturma izin talebinde bulunmuştu. Soruşturmanın "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama suçu" yönünden tanzim olduğu ifade edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta yaptığı açıklamada Sezgin Tanrıkulu hakkında, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenmiş olan, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenmiş olan "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

DW / EC, HT

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