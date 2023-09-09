CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na "TSK" soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin olarak Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 08/09/2023 tarihinde TV100 isimli kanalda yayınlanan Özgür İfade Programının canlı yayınına telefonla bağlanarak yapmış olduğu yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenmiş olan, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesinde düzenlenmiş olan 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin açıklamasında, "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan / yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Günü geldiğinde aman 'Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin' vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin" ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu ne demişti?

Tanrıkulu Cuma akşamı katıldığı TV100 canlı yayınında, "Benim takip ettiğim davalar var. 15 köylüyü helikopterden atan Türk Silahlı Kuvvetleri değil mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla sabit hale gelen... Biz eleştirel yaklaşırız. Soru sorarız, doğru olup olmadığını sorgularız, TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız. 40 yılda her şeyi doğru yapsaydı Türkiye bu durumda olmazdı. AİHM kararı orada, 15 tane köylü, kim attı? Bu kadar köyü yaktı?" diye konuşmuştu.

DW / AI, HT

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