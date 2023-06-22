CHP'li il başkanlarından ortak açıklama

CHP il başkanları tarafından yapılan ortak açıklamada seçimi takip eden süreçte her ilde değerlendirme toplantıları gerçekleştirildiği belirtilerek kurultay sürecinin fiili olarak başlatıldığı duyuruldu.

Seçimi takip eden süreçte her ilde değerlendirme toplantıları gerçekleştirildiğini belirten CHP il başkanları son olarak 21 Haziran'da genel merkezde Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kapsamlı bir toplantı yapıldığını duyurdu.

Kamuoyundaki eleştiriler ve taleplerin kaydedildiği belirtilen açıklamada su ifadeler yer aldı: "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır."

Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yapılan toplantıda düşünce ve eleştirilerini dile getirdiklerini kaydeden il başkanları "Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz" dediler.

Partide değişim konusu

"Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda 'Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?' diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi'nde vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil, ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçimini kaybetmesinin ardından partide değişim çağrıları artış göstermişti.

Geçtiğimiz günlerde MYK toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Parti Meclisimizin kurultay tarihimize karar vermesine kadar, genel merkezimiz, meclis grubumuz, belediye başkanlarımız kendi işlerine yoğunlaşacak" ifadelerini kullanmıştı.

DW / SSB, TY

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