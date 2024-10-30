CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Özer gözaltında

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Özer'in evinde, aracında ve belediye binasındaki odasında arama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer'in "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" gözaltına alındığını duyurdu.

Ahmet Özer ve Ekrem İmamoğlu Fotoğraf: ANKA

Özel: Yapılan muamele haksız, iddialar temelsiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özel, bu sabaha karşı yapılan operasyonda gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühüyle göreve gelmiş bir bilim adamı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar temelsizdir" dedi.

Özel, "Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz ne de size teslim oluruz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Süreci titizlikle takip ediyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da X hesabından yaptığı paylaşımda "Esenyurt Belediye Başkanımız Prof.Dr. Ahmet Özer, bu sabah gözaltına alındı. Süreci titizlikle takip ediyoruz" dedi.

İmamoğlu, "Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir biliminsanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, biliminsanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı" diye ekledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise sosyal medyadan "Esenyurt'u rant için talan edenlere, Esenyurtluyu sefalete mahkum edenlere, Esenyurt'a ihanet edenlere karşı halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanıdır. Sokaktaki canilere, uyuşturucu baronlarına, çetelere ve türlü istismarcılara dokunmayanlar tarafından şafak baskınıyla evinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

Çelik, "Siyaseti yargıyla dizayn etmeye çalışanları uyarıyoruz: Bu ülkenin huzur ve barışına kast ediyorsunuz. Esenyurtlular Cumhuriyet Halk Partili bir başkan seçmiştir, hazmedeceksiniz" dedi.

DEM Parti: Halkın iradesi gasbedilemez

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Özer'in serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Hatimoğulları X hesabından yaptığı açıklamada, "Halkların iradesiyle seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaja cevabımız nettir. Halkın iradesi gasbedilemez. Edildiği yerde demokrasiden, hak ve hukuktan bahsedilemez. Esenyurt Belediyesine yapılan bu saldırı sonlandırılmalı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan da X hesabından yaptığı paylaşımda "Kent uzlaşısıyla seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması bir tesadüf değil. Son gelişmeleri 'önyargısız değerlendirmek' için bu yöntemlerden vazgeçilmesi gerekir" dedi.

"Halkların iradesiyle seçilen Ahmet Özer'in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaj açıktır. Belli ki, Esenyurt Belediye Başkanı'nın kapsayıcı belediyecilik anlayışından, Kürt kimliğine ve kültürüne dönük çalışmalarından rahatsız olanlar yine iş başında" ifadelerini kullanan Doğan, "Esenyurt Belediyesi'ne yönelik bu saldırıya son verilmeli, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır. Bu irade gaspına kimse seyirci kalmamalıdır" çağrısında bulundu.

MHP'den ilk tepki

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, X hesabından paylaştığı açıklamada, "Özgür Özel'in 'KENT UZLAŞISI' kapsamında CHP ve DEM tarafından Esenyurt'ta ortak aday gösterilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bu sabah terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla, terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İlk bilgilere göre Ahmet Özer'in 10 yıllık süreçte PKK terör örgütü mensuplarıyla birçok irtibatı tespit edildi" dedi.

"CHP'nin terör örgütü ile somut bağı ve Özgür Özel'in 'Kent Uzlaşısı' adı altında kurduğu ittifakla belediyeleri Kandil'deki teröristlere peşkeş çektiği ayyuka çıktı" ifadesini kullanan Büyükataman, "Bu kapsamda 'Kent Uzlaşısı' adı altında CHP-DEM ortaklığı ile kazanılan Akdeniz ve Toroslar Belediyeleri, İmamoğlu tarafından DEM Parti'ye kontenjan olarak verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri incelemeye alınmalı, belediyelerin terör örgütüne peşkeş çekilmesinin yolu kapatılmalıdır" çağrısında bulundu.

AKP'li Miroğlu: Zamanlama manidar

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu ise Özer'e yönelik gözaltı kararının zamanlamasının "manidar" olduğunu söyledi.

Miroğlu, X hesabından yaptığı değerlendirmede "Ahmet Özer gözaltına alınmış, sorgulama sürecinden önce yorum yapmayalım, ama şunu da söylemeden geçmeyelim: Cumhurbaşkanı'ndan, bugünkü grup toplantısında, Devlet Bey'in çağrısına yönelik daha net açıklamalar beklenirken yaşanan bu gözaltının zamanlaması çok manidar!" dedi.

Özer neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından konuya ilişkin açıklamada şöyle denildi:

"Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli Ahmet Özer'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından; İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, iş yerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30 Ekim 2024 tarih saat 06.00 itibarıyla yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

DW,DHA/CÖ,BÖ

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