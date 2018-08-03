CHP'li Erkek: 630 imza teslim edilmedi

CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Partinin Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Genel Merkez'e sunulan noter onaylı belge sayısını 605 olarak açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultayın düzenlenmesi için toplanması gereken delege imzası sayısının kamuoyuna yansıtıldığı gibi olmadığını ve belirtilenden az sayıda imzanın kendilerine iletildiğini açıkladı.
Erkek, "Olağanüstü kurultay talep edenler adına, Genel Merkez'imize başvuranların açıklamalarının aksine hiçbir biçimde 630 imza teslim edilmemiştir. Teslim edilen toplam belge sayısı 618'dir. Sonuç olarak Genel Merkez'imize sunulan noter onaylı belge sayısı 605'tir" ifadesini kullandı.
Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, 605 imzanın sahiplerinin de kurultay delege listesiyle karşılaştırılmasının devam ettiğini ve 1242 kurultay delegesinde salt çoğunluğun 622 olduğunu hatırlatarak "Mevcut haliyle dahi teslim edilen noter onaylı belge sayısı, yeterli değildir" şeklinde konuştu.
İmza düğümü
CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, bireysel adaylığında partisinin toplamından daha fazla oy alması sonrası verdiği mesajlarla başlayan olağanüstü kurultay gündemi, gerekli imzaların toplanma sürecine evrilmişti.
Kurultay taleplerini içeren ıslak imzalı ve noter tasdikli dilekçeler, Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer tarafından Perşembe günü Genel Merkez'e teslim edilmiş ve noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıklanmıştı.
Ancak Erkek, bu gelişmeden sonra yaptığı ilk açıklamada olağanüstü kurultay için yeterli imza olmadığını kaydetmişti.
Her ne kadar şimdilik olağanüstü kurultay için yeterli sayıda imza toplanamamış gibi görünse de, DW Türkçe'ye konuşan CHP milletvekili Tanju Özcan, "Kurultay gündemden düşmedi" demiş ve "Şu kadar geri çekildi, üç eksik, beş fazla tartışmasını bir tarafa bırakıp, Genel Başkan'ın bir an evvel Kurultay'ı toplaması lazım. Siyasetin gereği budur. CHP'nin çıkış yolu Kurultay'dır" ifadesini kullanmıştı.
24 Haziran seçimlerinde partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yüzde 30,6'lık oyuna karşılık, CHP yüzde 22,6 oy almıştı.
DW/ÇÖ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
CHP’de seçim sonrasında gündeme gelen Olağanüstü Kurultay talebi için Genel Merkez "yeterli imza toplanamadı, konu kapandı" derken parti içi muhalefet yeterli imzanın toplandığında ısrarcı. (03.08.2018)
CHP'li Gaye Usluer, parti içinde değişimden yana olan delegelerin, kurultay için gerekli imzaları "noter tasdikli" topladıklarını açıkladı. Genel merkezse "yeteri kadar imza yok" dedi. (02.08.2018)
CHP'de olağanüstü kurultay için imza süreci tamamlandı. İmzaların Perşembe günü teslim edileceği açıklandı. (30.07.2018)
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, partisinin yeniden yapılanması gerektiğini söyledi. İnce, yeni parti kurma planlarının ise olmadığını vurguladı. (13.07.2018)