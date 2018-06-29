 CHP′li Eren Erdem tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 29.06.2018

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TÜRKİYE

CHP'li Eren Erdem tutuklandı

Bu sabah Ankara'da gözaltına alınan CHP'li eski milletvekili Eren Erdem tutuklandı. İddianamede Erdem'in 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapsi isteniyor.

Istanbul Fahne Logo CHP (Imago/L. Berg)

Ankara'da gözaltına alınan CHP'nin 26. dönem Milletvekili Eren Erdem, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Süreci izleyen isimler arasında yer alan CHP'nin eski milletvekillerinden Barış Yarkadaş, Erdem'in tutuklandığını Twitter üzerinden duyurdu.

25. ve 26. dönem CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, evinin önünde polis tarafından gözaltına alındığını bu sabah Twitter'dan paylaştığı mesaj ile duyurmuştu.

CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu tutuklama kararı için "Delil durumu değişmeden verilen bu karar hukuk dışıdır. Amacı itibarsızlaştırmadır" değerlendirmesinde bulundu.

24 Haziran seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmeyen Erdem hakkındaki iddianamede "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "gizli tanığı deşifre etmek" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 9,5 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Bir dönem genel yayın yönetmenliğini yaptığı Karşı Gazetesi'ndeki çalışmaları nedeniyle açılan dava sonrası Erdem hakkında yurtdışına çıkış yasağı çıkarılmış, passaportuna el konulmuştu.

DW,ÖA/MK

© Deutsche Welle Türkçe

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