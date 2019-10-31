CHP’li Eren Erdem hakkındaki tutuklama kararının onaylanması istendi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Parti Meclisi üyesi ve gazeteci Eren Erdem’e yeniden cezaevi yolunu açacak bir girişimde bulundu.

Başsavcılık, Erdem hakkında daha önce verilen tutuklama kararının onaylanması için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne bir tebliğname gönderdi.

Bu tebliğnameye yanıt hazırladığını DW Türkçe’ye anlatan Eren Erdem, “Ben daha önce tahliye olmuştum, beraat etmemiştim. Yargıtay Başsavcılığı, hakkımdaki tutuklama kararının onaylanması için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne tebliğname göndermiş” dedi.

Tebliğnamenin tarihinin Oda TV yöneticileri hakkında verilen tutuklama kararıyla aynı güne denk geldiğini söyleyen Erdem, “Davam sürüyor, bunu biliyorlar ve partimizi, CHP’yi sıkıştırmak istiyorlar. Yapılmak istenen bu” diye konuştu.

“Özgürlüğüm halka emanet”

Eren Erdem, kendisiyle ilgili Yargıtay tebliğnamesine Çarşamba günü yanıt vereceğini söjyledi. Erdem “Tam 500 gün Silivri cezaevinde, CHP adına etkin bir muhalefet yaptığım için hapiste tutuldum. Bu tebliğname ile savcılık, 'Eren Erdem dışarı çıktıktan sonra hükümeti eleştirmekten vazgeçmedi, tekrar hapse atalım' diyor. Bu tebliğname Yargıtay'a yakışmıyor. Hem hukuki hakkımızı arayacağım hem de bildiğim gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Özgürlüğüm halka emanettir” dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ olarak adlandırılan Gülen yapılanmasının sorumlu olduğu belirtilen 17-25 Aralık 2013 operasyonunda, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada Erdem'in tahliyesine hükmetmişti.

Erdem hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün evine en yakın güvenlik birimine imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması karara bağlanmıştı.

Tahliye sonrası karara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edilmiş ve itirazı üst mahkeme sayılan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirmişti. Bu mahkeme heyeti, itirazı kabul ederek Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını hükmetmişti. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 3. duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, Erdem'in, "silahlı örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım'' ve ''göreve ilişkin sırrın açıklanması'' suçlarından 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Daha sonra İstinaf Mahkemesi, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Erdem'in tahliyesine karar vermişti. Erdem, 29 Haziran 2018’den 31 Ekim 2019’a kadar Silivri Cezaevi’nde kalmıştı.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe