 CHP′li Eren Erdem gözaltında | TÜRKİYE | DW | 29.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

CHP'li Eren Erdem gözaltında

Hakkında 22 yıl hapis talebiyle iddianame hazırlanan CHP'li eski milletvekili Eren Erdem Ankara'da gözaltına alındığını duyurdu.

Istanbul Fahne Logo CHP (Imago/L. Berg)

25. ve 26. dönem CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, gözaltına alındığını duyurdu. Erdem, Twitter'dan yaptığı paylaşımda polis tarafından evinin önünde gözaltına alındığını açıkladı.

Erdem'in gözaltına alınmasıyla ilgili Twitter'dan bilgi veren CHP İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, uygulananın "düşman ceza hukuku" olduğunu söyledi.

CHP'nin 26. dönem milletvekillerinden Mahmut Tanal da gözaltına alınma kararının Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından gelmesine dikkat çekerek, "Karar siyasi olup hukuki değildir" değerlendirmesinde bulundu.

24 Haziran seçimlerinde CHP tarafından aday gösterilmeyen Erdem hakkında Gülen yapılanmasına yardım ettiği iddiası ve 22 yıl hapis cezası istemi ile hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edilmişti. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı çıkarılan Erdem'in passaportuna el konulmuştu.

DW,ÖA/MK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

CHP'li Eren Erdem'e yurt dışı yasağı

CHP milletvekili Eren Erdem, bu sabah Almanya'ya gitmek isterken Atatürk Havalimanı'nda pasaportuna el konuldu. (21.05.2018)  

CHP: Erdoğan Soylu hakkında gereğini yapmalı

İçişleri Bakanı Soylu'nun HDP ve CHP'ye yönelik sert çıkışına tepkiler büyüyor. CHP Soylu'yu bölücükle suçlayıp Erdoğan'ı gereğini yapmaya çağırırken HDP "halkı kin ve düşmanlığa tahrik"ten suç duyurusunda bulundu. (28.06.2018)  

Benzer içerik

Hozan Cane

Alman şarkıcıya Türkiye'de sosyal medya gözaltısı 24.06.2018

HDP'nin seçim etkinliklerine destek veren Kürt kökenli Hozan Cane gözaltına alındı. Alman vatandaşı olan Cane'nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı belirtiliyor.

Kemal Kilicdaroglu Vorsitzender der kemalistisch-sozialdemokratischen CHP

Kılıçdaroğlu'dan Muharrem İnce açıklaması 27.06.2018

CHP lideri Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına "yolumuza devam edeceğiz" sözleriyle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'ye ilişkin olarak da "Bizim bir değerimizdir" dedi.

Türkei Razzia in Istanbul

Alman iş kadını Türkiye'de gözaltına alındı 22.06.2018

Kimliği açıklanmayan bir Alman iş kadınının Türkiye'de gözaltına alındığı belirtildi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Parlament (picture-alliance/AA/H. Aktas)

Tutuklu vekiller için ‘serbestlik’ beklentisi

Ankara’da dikkatler 24 Haziran’da CHP’den yeniden milletvekili seçilen tutuklu Enis Berberoğlu ile HDP’den seçilen tutuklu Leyla Güven konusunda yargıya çevrildi.  

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 