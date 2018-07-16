 CHP′li Berberoğlu′dan pasif direniş kararı | TÜRKİYE | DW | 21.07.2018

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TÜRKİYE

CHP'li Berberoğlu'dan pasif direniş kararı

CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu tahliye talebini reddeden Yargıtay'ın kararına tepki olarak savunma yapmayacağını ve cezaevinde görüşe çıkmayacağını duyurdu.

Türkei Enis Berberoglu, Rechtsanwalt, Partei CHP (Reuters/M. Sezer)

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cezaevindeki milletvekili Enis Berberoğlu, hakkındaki davanın durdurulması ve tahliye edilmesi talebini Yargıtay'ın reddetmesi üzerine avukatı aracılığıyla bir açıklama yaptı.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre "Anayasası çalınmış milletvekili" imzasıyla açıklama yapan Berberoğlu, Yargıtay'ın kararına tepki olarak Pazartesi gününden itibaren ailesiyle, avukatlarıyla ve milletvekilleriyle açık ya da kapalı görüşe çıkmama, mahkemelerde savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını duyurdu.

Ek olarak Berberoğlu'nun avukatları, milletvekilinin açlık grevi yapma kararı alıp, daha sonra bu kararından vazgeçtiğini söyledi.

Türkei Erdem Gül & Enis Berberoglu (DW/K. Akyol )

Enis Berberoğlu

Berberoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu zor karar doğaldır ki ailemi, avukatlarımı, partimi ve sevenlerimi mutlu etmeyecek, dolayısıyla onlardan bağımsız ve hatta onlara rağmen uygulamam zorunlu. Ama herkes bilsin ki niyetim onları üzmek değil tam aksine daha fazla üzülmelerini engellemek ve korumak. Çünkü görüyorum ki benim etrafımda dönen tartışmalarda aileme, partime ve hatta seçmenlerime bile çamur sıçrıyor, çektiğim eziyet yoldaşlarıma korku salma amacıyla malzeme ediliyor. Tabii ki görüşemediklerimi çok özleyeceğim ve fakat biliyorum ki her ne kadar ormanda yaşasa da her ağaç tek başına ve ayakta ölür."

Yargıtay'ın kararı

Berberoğlu, Suriye'ye silah taşıdığı öne sürülen MİT TIR'larının görüntülerinin yayınlanmasıyla ilgili davada bu yıl Şubat ayında 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

CHP milletvekilinin dokunulmazlığı 2016 yılında TBMM tarafından geçici olarak kaldırılmış ve Berberoğlu tutuklu yargılanmıştı. 24 Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili seçilen Berberoğlu, Yargıtay'a başvurarak "yeniden seçildiği için hakkındaki davanın durdurulması ve tahliye edilmesini" talep etmişti.

Berberoğlu'nun avukatları, yaptıkları başvuruda dokunulmazlıklarının anayasa değişikliği yapılarak "bir defaya mahsus" kaldırıldığına dikkat çekmişti. Avukatlar ayrıca,  yapılan anayasa değişikliğinde "dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin yeniden seçilirse yeniden dokunulmazlık kazanacağının" belirtildiğini hatırlatmıştı.

Başvuruyu değerlendiren Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Berberoğlu'nun başvurusunu Cuma günü oy çokluğuyla reddetmişti.

DW/GY,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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