CHP'li Ahmet Özer neden gözaltına alındı?

CHP'li Özer'in gözaltına alınması Ankara'daki dengeleri yeniden sarstı. Muhalefete göre iktidar bir hamle ile birkaç farklı hedefe ulaşmaya çalışıyor.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı yeni süreçle son dönemde çalkalanan Ankara siyasetinde dengeleri yeniden sarstı. Muhalefete göre iktidar bu hamle ile birkaç farklı hedefe ulaşmaya ve kendisine yönelik tepkileri CHP'ye yansıtmaya çalışıyor.

Son yerel seçimde Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Özer sabah erken saatlerde "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" gözaltına alındı.

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Fotoğraf: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada Özer'le ilgili delillerin yaklaşık 10 yıllık süreçte toplandığını belirtti. Söz konusu zaman dilimi içinde 2013-2015 yılları arasında AKP iktidarı ile İmralı ve Kandil arasında çözüm süreci sürdürülmüştü.

Gözaltının yeni başlayan süreçle ilgisi ne?

Kent uzlaşısı ile seçilen Kürt kökenli Ahmet Özer'in gözaltına alınması Bahçeli'nin PKK'nın İmralı'daki lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı TBMM'de konuşma çağrısı ile başlatılan ve TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının da ivmesiyle bazı kesimlerde tepki çeken süreçle ilgili olarak da yorumlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Ekim'deki çağrıya ilişkin ilk bir hafta net bir tepki vermeyerek beklemiş, en son 29 Ekim'de "Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların, bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu yaklaşım, kadim devlet aklının, milletimizin binlerce yıllık tecrübesinden süzülüp gelen irfanının gereğidir" demişti.

Erdoğan, AKP'nin bugünkü grup toplantısında ise bu konuda daha net ifadeler kullanarak Bahçeli'ye açıkça destek çıktı. PKK için "Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütü" diyen Erdoğan, örgüte hiçbir çağrılarının olmadığını da söyledi. Erdoğan, örgütün Kandil'deki yöneticileri için de "kandan beslenen terör baronları" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fotoğraf: Umit Bektas/REUTERS

Özer'in belediye başkanlığını yaptığı Esenyurt için "Terör örgütü mensupları Esenyurt'u kasıp kavuruyor" çıkışı yapan Erdoğan, sabahki operasyona yönelik tavrını da ortaya koydu.

DW Türkçe'nin konuştuğu farklı muhalefet partilerinin temsilcilerine göre iktidar partisi bir taraftan yeni anayasa ve Erdoğan'ın iki dönem kuralını değiştirmek için DEM Parti ile seçmenlerinin oylarına ihtiyaç duyar ve bu nedenle yeni bir süreç başlatmak isterken diğer yandan milliyetçi oyları başka partilere kaçırmak istemiyor.

TUSAŞ saldırısının milliyetçi tabanda tepki çektiğinihatırlatan siyasetçiler, bu sabahki operasyon ile Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği "terörle mücadeleye devam" mesajının örtüştüğüne işaret ediyor.

CHP gözaltını nasıl görüyor?

Özer'in gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepkiler ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi.

İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda süreci titizlikle takip ettiklerini belirterek "Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir. Türkiye, siyasilere, bilim insanlarına karşı sabah ev baskınlarının yapıldığı bir ülke olmaktan çıkmalı" dedi.

Özel ise gözaltına alınan Özer'in yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunduğu ve daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı aldığına dikkat çekerek "Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz ne size teslim oluruz" dedi.

CHP'li üst düzey bir yetkiliye göre Özer'in gözaltına alınması öncelikle İmamoğlu'nu hedefliyor olması açısından önemli. Bu yetkiliye göre İmamoğlu'nun artık cumhurbaşkanlığı için ciddi bir aday olarak ortaya çıkmasından rahatsız olan Erdoğan bu operasyonla adayını kendisi belirlemek istiyor ve İBB Başkanı için "teröre yakın" algısı oluşturmaya çalışıyor.

İktidar partisinin bir diğer hedefinin "Kürt seçmenlerle CHP'nin arasını açmak olarak" gösteren aynı yetkili, "İktidar CHP'nin Kürtlerle kurduğu ilişkiden kesinlikle rahatsız. CHP çünkü tercih olarak AKP'nin yerine geçmiş durumda. Kendi yaptırdıkları kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Bu süreçte CHP'yi bir yere sıkıştırıp, kendisi yeniden Kürtlerle bir ilişki biçimine geçmek istiyor" diyor.

Asıl hedef İmamoğlu mu?

Son gelişme ile asıl hedefin bir sonraki genel seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen ve CHP'nin en güçlü adaylarından birisi olarak görülen İmamoğlu olduğu yorumları da yapılıyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fotoğraf: ANKA

İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada öncekilerden güçlü bir tonda konuşarak iktidara sert eleştiriler getirmiş ve "Artık onların devri bitti. Yeterince zarar verdiler. Onun için diyoruz ki, artık bu iş, yeni neslin işi" demişti.

Bu arada Erdoğan'ın grup konuşmasında Özgür Özel'e yeni başlayan süreç için teşekkür etmesi de dikkat çekti.

İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Özer'in gözaltına alınmasının ardından yargı sürecinin nasıl devam edeceği ve İstanbul'un en büyük ilçesi olan Esenyurt'a kayyum atanıp atanmayacağı şimdilik belirsiz. Ancak bu gelişmenin İmamoğlu hakkındaki ahmak davası ile ilgili bugün yapılan başvuruya denk getirilmesi de CHP'de ve İmamoğlu çevresinde manidar bulunuyor.

Gözaltını değerlendiren İmamoğlu, "Bir hafta önce İmralı açılımı yapan akıl bunu yapıyor. Milletin emanet etiği koltuğa müdahale etmelerinden bıktık" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın ise ahmak davasının hakiminin değişmesiyle ilgili Hakimler Savcılar Kurulu'na inceleme talebiyle yaptığı başvuru sırasında son gelişmeyi şöyle değerlendirdi:

"Olan bitenin yeni süreçle bağlantılı olduğunun farkındayız. CHP'yi başka bir yerde göstermeye çalışanların amaçlarını biliyoruz. Abdullah Öcalan'ı Meclis'te konuşmaya davet edenlerin, Öcalan'ın konuşmasında adı geçti diye bir belediye başkanına gözaltı yapmalarını dikkatle izliyoruz."

İstanbul Başsavcılığı, Özer'in Abdullah Öcalan tarafından demokratik özerklik projesinde görevlendirildiğini ve bununla ilgili dokümanların Kandil'e de ulaştırıldığını iddia ediyor.

Başsavcılık açıklamasında Öcalan ile İmralı adasında çözüm süreci sırasında yapılan görüşmede Özer'in demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yargıya güvenilmesi gerektiğini belirterek "Dışarda yapılan değerlendirmeler, bilgi olmadan yapılan değerlendirmelerdir. Bu bir soruşturma, neticeyi beklemek lazım. Sonuca göre yargı en nihai kararı verecek" açıklaması yaptı.

DEM Parti'nin değerlendirmesi ne?

Son başlayan sürece olumlu yaklaşan DEM Parti de son gözaltı işlemini yakın takibe almış durumda.

Kayyum uygulamaları nedeniyle geçmişte pek çok belediye başkanı tutuklanan ya da görevden uzaklaştırılan DEM Parti, ilkesel olarak bu gözaltı işlemine karşı çıkıyor. DEM Parti durumu protesto etmek için halkı ve demokratik kamuoyunu dayanışmaya çağırdı.

DEM Partili yetkililer doğu ve güneydoğudaki kayyum uygulamalarına ve son olarak Van'da Abdullah Zeydan ile ilgili girişime nasıl karşı çıkıldı ise bu gözaltına da karşı olduklarını belirtiyor.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ise bugünkü grup toplantısında "Halkın iradesiyle seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer bugün gözaltına alındı. Özer, kent uzlaşısıyla seçilmişti. Özer demokratik toplumcu bir belediyeciliği hayata geçirdiği için rahatsız olmuşlar. Bunu defalarca gördük, yeter artık. Bu oyunları bırakın, bu yanlıştan dönün, halkın iradesine saygı gösterin, Ahmet Özer'i de derhal serbest bırakın" çağrısı yaptı.

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan Fotoğraf: Ethem Tosun/DW

Bakırhan yeni süreçle ilgili Erdoğan'a da yanıt vererek "Tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. Bugün söylediğiniz sözleri önemli buluyoruz. Adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Sizden önceki cumhurbaşkanlarından farklı bir sayfada yer alın" diye konuştu.

DW Türkçe'ye konuşan DEM Partililer şu anda somut olarak Öcalan'ın aile görüşmesi ile Ömer Öcalan ile görüşmesi dışında bir adım olmadığını, tecridinin sürdüğünü belirterek eğer yeni bir süreç başlayacaksa Ahmet Özer'in gözaltına alınmasını çelişkili bulduklarını ifade ediyor.

Bu arada Erdoğan grup toplantısının ardından bir gazetecinin Öcalan'la ilgili 'umut hakkı' sorusuna ise cevap vermedi. Bahçeli'nin "Öcalan gelsin Meclis'te konuşsun' açıklamasının hatırlatılmasına karşılık da Erdoğan tepkisiz kaldı.

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