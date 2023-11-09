CHP'den yargı krizi için Meclis'te "adalet nöbeti" kararı

Yargıtay'ın AYM kararını tanımamasını "darbe girişimi" olarak nitelendiren CHP bu akşamdan itibaren Meclis Genel Kurulu'nda "adalet nöbetine" başlama kararı aldı.

Ankara'da dün akşamdan itibaren gündemi meşgul eden yargı merkezli kriz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) de taşınırken, CHP bu akşamdan itibaren Meclis Genel Kurulu'nda "adalet nöbetine" başlama kararı aldı.

Danışma Kurulu'nu toplama girişimleri sonuçsuz kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlayacaklarını duyurdu.

Özel son durumu sosyal medya hesabından "Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim. Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz" diyerek duyurdu.

20 milletvekilinden oluşan gruplar dönüşümlü olarak Genel Kurul salonunu terk etmeyerek yargı merkezli krizde farkındalık yaratmaya çalışacak.

İlk nöbet bugün Genel Kurul'un sonlanmasının ardından tutulacak. TBMM Genel Kurulu olağan şekilde yarın ise toplanmıyor ama nöbet yarın ve hafta sonu da devam edecek.

Nöbete diğer muhalefet partilerinin de katılıp katılmayacağı henüz bilinmiyor.

Özel: Türkiye'yi devlet krizine sokacak kadar ciddi bir kriz

Anayasa Mahkemesi (AYM) tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında "hak ihlali" kararı vererek tahliyesini istemiş, ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi dün açıkladığı kararda AYM'nin kararına uyulmamasına ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

İki yüksek yargı kurumu arasındaki bu uyuşmazlık ve özellikle Yargıtay'ın AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunması sadece muhalefetten değil iktidar kanadının bazı üyelerinden de tepki çekti.

Nedenleri hâlâ kamuoyu ve siyasi partiler tarafından irdelenen bu yargı merkezli krizi CHP TBMM'ye taşıma kararını dün gece aldı.

Özgür Özel, dün akşam ilk grup toplantısını yaptı Fotoğraf: DHA

Yeni CHP Genel Başkanı Özel, mazbatasını aldığı ilk gün kendisini bu krizle karşı karşıya bulurken, dün gece yaptığı açıklama ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşerek Meclis Danışma Kurulu'nun olağanüstü toplanmasını isteyeceğini bildirdi. Özel kararın Türkiye'yi "yargı krizine, devlet krizine sokacak kadar ciddi bir kriz" olduğunu söyleyerek, "Buna el koymak, direnmek gerekmektedir. Halkı, bu kalkışmayı da bastırmaya davet ediyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre Kurtulmuş ile telefonla konuşan Özel kurulun toplanacağı bilgisini aldı ve ardından "Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim. Kendisi ağırlamakta olduğu Filistin Heyeti'yle planlı programlarının ardından, gün içerisinde bu yönde bir çağrı yapacağını belirtti" paylaşımında bulundu.

Ancak gün içinde Danışma Kurulu'nun ne zaman toplanacağına dair belirsizlik sürdü. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da öğle saatlerinde yaptığı açıklamada Kurul'un 16.00'da toplanacağını belirtmişti.

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