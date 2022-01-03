CHP'den Tanju Özcan ile Alim Karaca hakkında uyarı cezası

Bugün CHP Genel Merkez'de toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın dosyalarını görüştü. Toplantıda, Özcan ile Karaca hakkında uyarı cezası verilmesi kararlaştırıldı.

CHP'den yapılan bilgilendirmede, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 03.01.2022 tarihli toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkında 'uyarma cezası' verilmiştir" denildi.

Ne olmuştu?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadın hakkındaki ifadeleri nedeniyle uyarı cezası istemiyle Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da bir kişi ile yaptığı küfürlü telefon konuşması nedeniyle yine uyarı cezası istemiyle YDK'ya sevk edilmişti.

Daha önce sığınmacılar hakkındaki açıklamaları da tepkiyle karşılanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir YouTube yayınında bebek sahibi olma konusunda kendisinden yardım isteyen bir kadın hakkında cinsiyetçi ifadeler kullanması kamuoyunda ve sosyal medyada tepki toplamıştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada Bolu Belediye Başkanı Özcan'a yaptırım uygulanıp uygulanmaması yönündeki kararın MYK toplantısında değerlendirileceğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hayırlısı neyse o olsun. Sığınmacılarla ilgili sözlerimden dolayı pişman değilim. Ben Atatürk'ün CHP'sinin neferiyim. Takdir parti yetkililerinindir!" ifadelerini kullanmıştı. Yabancı karşıtı açıklamalarıyla da tepki toplayan Özcan, Bolu'da yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olarak belirlenmesini gündeme taşımıştı.

Muğla Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın ise küfürlü ve tehdit içeren ifadelerin yer aldığı telefon konuşmasının kaydı sosyal medyada paylaşılmış ve büyük tepki toplamıştı.

DHA/DW,BÖ/HS

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