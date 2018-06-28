CHP'den Soylu'ya art arda suç duyurusu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "şehit cenazelerine CHP il başkanlarının alınmaması" yönünde valilere talimat verdiğini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet gazetindeki habere göre Tanal, Soylu'nun kanunsuz emir verdiğini belirtirken "Güvenliğin muhatabı değil kaosun, ayrımcılığın muhatabı gibi davranıyor" dedi.

Soylu'nun açıklamasının makamına yakışmadığını vurgulayan Tanal, "İçişleri Bakanı’nın vermiş olduğu talimat tam olarak kanunsuz emirdir" diye konuştu.

Soylu'nun emrinin, ceza kanununun "nefret ve ayrımcılığı" düzenleyen maddesine aykırı olduğunu ifade eden Tanal, "Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret, kanunlarımızca cezalandırılır. Soylu’nun söylemleri CHP’lileri tamamen dışlayan, toplumun dışına itmeye çalışan birtakım sözlerden ibarettir ve suç teşkil etmektedir" dedi.

Tanal, Soylu'nun ayıca "suç işlemeye tahrik" ile "kanunlara uymamaya tahrik" suçlarını işlediğini belirterek, kendisini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet ettiğini söyledi.

HDP de Perşembe günü Soylu hakkında suç duyurunda bulunmuş, İçişleri Bakanının Eş Genel Başkan Pervin Buldan'ı telefonda tehdit ettiğini savunmuştu.

Bir şikayet de Kaftancıoğlu'dan

Diğer yandan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Soylu'nun yaptığı bir konuşmada Kaftancıoğlu'nu hedef aldığı belirtildi. Soylu hakkında, "hakaret", "iftira", "kişilik haklarına saldırı", "tehdit", "herkesin gözünde küçük düşürme", "kişilerin huzurunu bozma", "halkı kin ve nefrete sevk etme" suçlarından soruşturma açılarak cezalandırılması talep edildi.

İçişleri Bakanı Perşembe günü İstanbul'da yaptığı konuşmada Kaftancıoğlu'nu hedef alarak, "Şehit cenazelerinde ne işleri var? İstanbul İl Başkanlığına getirdikleri hanımefendi, şehide de küfretti, polise de, askere de" sözlerini sarf etmişti.

Kaftancıoğlu suç duyurusunda bulunmadan önce yaptığı basın açıklamasında, Soylu'ya tepki göstererek, "Biz, şehit cenazelerinde siyasi rant peşinde koşanlardan değiliz, kandan beslenerek halkın milli duygularını sömürenlerden değiliz" dedi.

Partisinin şehitleri ayrıştırmadığını vurgulayan Kaftancıoğlu, "Bugüne kadar tek bir gencimizin şehit olmaması için mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar tek bir anne evladının arkasından ağlamasın diye mücadele ettim, bundan sonra da edeceğim. Bugüne kadar ölümü değil, yaşamayı, yaşatmayı savundum, bundan sonra da bunun mücadelesini edeceğim" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun sözlerine AKP'den ilk yorum

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gazetecilerin soruları üzerine Soylu'nun sözlerini değerlendirdi. Yazıcı, "Bu konuşulur. Bugün partimizin Merkez Karar Yönetimi Kurulu toplantısı var. Bizim içimizden bir arkadaş, bakan düzeyinde, söylediği ortam, hangi olayla ilgili bunları ifade ettiğini de değerlendirme yaparken dikkate almak gerekir. Dolayısıyla hem siyasal hem demokratik kriterler açısından bunu konuşur, değerlendiririz" dedi.

DW/GY,BK

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