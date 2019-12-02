CHP’den Selahattin Demirtaş’a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya'nın da aralarında olduğu bir heyet Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu olduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti. Heyet nefes darlığı nedeniyle bilinç kaybı yaşadığı için dün hastaneye sevk edilen Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili bilgi aldı.

CHP Cezaevi İzleme Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Demirtaş'ın genel sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğunu söyledi. Demirtaş'ın "Salı günü nefes kesilmesinden kaynaklı bir sağlık sorunu" yaşadığını belirten Ağbaba "Cezaevi yönetimi kendisini hastaneye sevk ediyor fakat 4-5 gün geçmesine rağmen bu sevk gerçekleşmiyor" dedi. Demirtaş'ın Edirne F Tipi Cezaevi Yönetiminin bir ihmali olmadığını düşündüğünü söyleyen Ağbaba, Demirtaş'ın "süreçteki ihmallerden iktidarın sorumlu olduğunu" söylediğini aktardı.

Veli Ağbaba, "Selahattin Demirtaş, 20 yılda ancak 20 kez yaşadığı bu sağlık sorununu, cezaevinde kaldığı 3 yıl boyunca 20’den fazla kez yaşadığını ve cezaevlerindeki ‘hasta mahpuslarla' ilgili çok ciddi sağlık ihlalleri olduğunu belirtiyor" ifadelerini kullandı. Konuyu CHP Cezaevi İzleme Komisyonu olarak kendilerinin de yıllardır ifade ettiğini belirten Ağbaba "Adli ve siyasi ayrımı yapılmaksızın tüm hasta tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı sağlık problemlerinin derhal giderilmesi gerekmektedir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre de "Cezaevlerindeki tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlığı, hem insan hakları hem de devletin sorumluluğu açısından öncelikli meseledir" diye yazdı.

CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya da ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada "Sağlıkla ilgili durumların en temel insani çerçevede değerlendirilmesi ve cezaevindeki tüm hükümlü ve tutukluların bu açıdan ele alınması devletin asli görevidir" ifadelerini kullandı.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve nefes darlığı nedeniyle bilinç kaybı yaşayan Selahattin Demirtaş avukatlarının bir haftadır hastaneye sevk edilmediği yönündeki açıklamalarının ardından dün hastaneye sevk edilmişti. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Demirtaş'ın şikayetleri doğrultusunda "Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları" tarafından görüş alındığını ve "yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmadığını" açıklamıştı. Demirtaş’ın "poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildiği" ifade edilmişti.

DW/EC, JD

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