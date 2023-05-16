CHP'den sandıklara itiraz açıklaması

YSK sistemindeki verilerin siyasi partilerle paylaşılmasının ardından CHP'den itirazlarla ilgili açıklama geldi.

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erkek, açıklamasında "Tüm sandık sonuç tutanaklarımızı biz sistemimize girdik. YSK da girdi. YSK verisiyle uyuşmayan sandıklara ilişkin itirazlar ilçe seçim kurullarına yapıldı. Düzeltmeler ilçe seçim kurulları tarafından yapılacaktır. Her bir oyun takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter'dan bir açıklama yayınlayarak, "Sevgili İstanbullular; İstanbul Modeli kapsamında 5. Etap olan raporlamayı kamuoyuyla paylaşmak için yaptığımız ve yapılan itirazların sonuçlanmasını bekliyor ve takip ediyoruz. İtiraz sonuçları gelir gelmez raporu sizlerle paylaşacağız… İçiniz rahat olsun bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde ve sandığa giren her oyu girdiği gibi çıkarıyoruz…" dedi.

Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından, "Tüm sandık sonuçlarını tek tek inceliyor, sorun gözükenlerin hepsine gerekli itirazlarımızı yapıyoruz. Süreci çok yakından takip etmeye devam edeceğiz. Lütfen endişe etmeyin" mesajı paylaştı.

Seçimlerin ardından siyasi parti ve adayların İl Seçim Kurulu'na itiraz süreci TSİ bugün saat 17.00'de sona erdi. Süreç sonrasındaki itirazları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) değerlendirecek.

Davutoğlu: İddialar çok vahim

Twitter'den açıklama yapan Millet İttifakı'nda yer alan Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli" dedi.

İddialar üzerine sosyal medyada da #oylaryenidensayılsın etiketi açıldı.

İmamoğlu: Sıkı bir çalışmaya başlıyoruz

14 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la bir araya geldi. İmamoğlu ve Yavaş, "28 Mayıs’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" mesajını paylaştı.

Mansur Yavaş da sosyal medya hesabında başka bir kareyi, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Ekrem İmamoğlu ile bugün Ankara'da çalışmalarımıza devam ettik. 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için sıkı bir çalışmaya başlıyoruz" mesajıyla paylaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 44,8 oy alarak, yüzde 49,5 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikteikinci tura kalmıştı. Seçimin ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak.

DW,ANKA/BÖ,HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?