 CHP′den kurultay açıklaması: Geçerli imza sayısı 569 | TÜRKİYE | DW | 06.08.2018

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TÜRKİYE

CHP'den kurultay açıklaması: Geçerli imza sayısı 569

CHP'deki olağanüstü kurultay yapılması için toplanan imzalarla ilgili genel merkez son sözünü söyledi. Açıklamada 569 geçerli imza olduğu belirtildi. Bu açıklamaya göre muhalifler yeterli imzaya ulaşmadı.

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CHP'de olağanüstü kurultaya gidilmesi için toplanan imzalarla ilgili parti genel merkezi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, parti tüzüğü uyarınca kurultay için gerekli salt çoğunluk sayısının 622 olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür."

Muhaliflerden tepki

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, olağanüstü kurultay talebinde bulunan CHP'lilerden de bir yazılı açıklama geldi. CHP milletvekili Gaye Usluer, basın açıklamasını Twitter'da "Olağanüstü Kurultay için toplanmış 630 delegenin imzası yok sayılmıştır. Bunun adı demokrasi değildir" sözleriyle paylaştı.

Açıklamada CHP yönetimine "Yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanabilmesi için amansız ve fakatsız olağanüstü kurultay yapılması" çağrısı yapıldı.

Kurultay taleplerini içeren ıslak imzalı ve noter tasdikli dilekçeler, CHP'li Usluer tarafından geçtiğimiz Perşembe günü teslim edilmişti. Usluer, teslim edilen noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıklamıştı.

CHP içinde değişim isteyen ve 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı olmasını isteyen delegelerin imza toplama süreci 16 Temmuz'da noter kanalıyla başlatılmıştı.

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"CHP kaynayan sudaki kurbağa gibi"

DW/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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CHP'li Erkek: 630 imza teslim edilmedi

CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Partinin Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Genel Merkez'e sunulan noter onaylı belge sayısını 605 olarak açıkladı. (03.08.2018)  

CHP Genel Merkezi kurultay gündemini kapattı

CHP’de seçim sonrasında gündeme gelen Olağanüstü Kurultay talebi için Genel Merkez "yeterli imza toplanamadı, konu kapandı" derken parti içi muhalefet yeterli imzanın toplandığında ısrarcı. (03.08.2018)  

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"CHP kaynayan sudaki kurbağa gibi"  

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