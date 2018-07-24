CHP'den kurultay açıklaması: Geçerli imza sayısı 569

CHP'de olağanüstü kurultaya gidilmesi için toplanan imzalarla ilgili parti genel merkezi tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, parti tüzüğü uyarınca kurultay için gerekli salt çoğunluk sayısının 622 olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Noter onaylı imzalar ile yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuru sayısının 569 olduğu anlaşılmıştır. Tüzüğümüze göre 15 günlük imza toplama süresi içerisinde 31 delegenin noter onayıyla imzalarını geri çektiği görülmüştür."

Muhaliflerden tepki

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamanın ardından, olağanüstü kurultay talebinde bulunan CHP'lilerden de bir yazılı açıklama geldi. CHP milletvekili Gaye Usluer, basın açıklamasını Twitter'da "Olağanüstü Kurultay için toplanmış 630 delegenin imzası yok sayılmıştır. Bunun adı demokrasi değildir" sözleriyle paylaştı.

Açıklamada CHP yönetimine "Yeni bir yönetim iradesinin oluşmasına olanak sağlanabilmesi için amansız ve fakatsız olağanüstü kurultay yapılması" çağrısı yapıldı.

Kurultay taleplerini içeren ıslak imzalı ve noter tasdikli dilekçeler, CHP'li Usluer tarafından geçtiğimiz Perşembe günü teslim edilmişti. Usluer, teslim edilen noter tasdikli imza sayısının 630 olduğunu açıklamıştı.

CHP içinde değişim isteyen ve 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı olmasını isteyen delegelerin imza toplama süreci 16 Temmuz'da noter kanalıyla başlatılmıştı.

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DW/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe