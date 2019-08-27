CHP'den İBB'deki makam aracı "israfına" tepki

İBB'nin AKP döneminde ihtiyaç olmaksızın kiraladığı iddia edilen yüzlerce araç, İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı miting alanında toplandı. Gürsel Tekin ise israfı belgelediğini öne sürdüğü Sayıştay raporunu paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP döneminde ihtiyaç olmaksızın kiraladığı iddia edilen yüzlerce makam aracı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Yenikapı'daki miting alanında toplandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB'ye ait makam araçlarının sergilenmesiyle ilgili Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Kaftancıoğlu, "Bu sadece ufacık bir başlangıç... Araçların devamı halka yapılan ihanetlerin ise sonu geliyor. Rantı kollayanların karşısında halkı koruyan bir anlayış ve başkan İstanbul’a nefes aldırmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise yapılan israfı belgelediğini öne sürdüğü Sayıştay raporunu Twitter'da paylaştı.
"Bu araçların bir özelliği var. Sayıştay Raporu'na göre bunlar jet motorundan 5 kat fazla yakıt yakıyor" diyen Tekin, araçların harcadığı yakıt miktarına dikkat çekti. Tekin, "Sayıştay açıkça bunun gerçekleşemeyeceğini ve usulsüzlük olduğunu söylüyor" ifadesini kullandı.
İmamoğlu'nun seçim vaadiydi
İBB Başkanı İmamoğlu, seçim kampanyası sırasında, belediyeye AKP döneminde alındığını söylediği makam araçlarını Yenikapı'da sergileyeceğini açıklamıştı.
İmamoğlu, 22 Mayıs'taki açıklamasında, mazbatası alındığı için söz konusu araçları sergilemeye vakti olmadığını söylemişti. İmamoğlu, "Vakit yetmedi. Ne yapacaktım biliyor musunuz? Sadece özel kaleme ait araçları Yenikapı'daki büyük alana dizecektim. Medyayı da çağıracaktım" demişti. İmamoğlu, "Bir genel sekreterin üç arabası olur mu? Yazlık, kışlık, baharlık... Bu israftır. Ben altı yıldır kendi arabamla belediye başkanlığı yapıyorum. Tüm sürede kendi arabamı kullandım, Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda da aynı şeyi yapmaya devam edeceğim" diye eklemişti.
DW/CÖ,GA
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