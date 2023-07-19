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CHP'den İmamoğlu toplantısı açıklaması: Doğru bulmuyoruz

1 saat önce

CHP sözcüsü Öztrak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üst düzey CHP'lilerle yaptığı ve internete sızdırılan toplantıyı "doğru bulmadıklarını" ve söz konusu toplantının Genel Merkez'den habersiz yapıldığını söyledi.

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CHP sözcüsü Faik Öztrak
Faik ÖztrakFotoğraf: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üst düzey CHP'lilerle Zoom uygulaması üzerinden yaptığı ve dün gece internete sızdırılan toplantıyla ilgili konuştu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, söz konusu toplantıdan CHP'nin haberdar olmadığını ifade etti.

"Partinin yıpratılmasını doğru bulmuyoruz"

Öztrak konuyla ilgili soruyu, "Ülke yangın yerine dönmüşken, millet zam zulüm altında inlerken zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya 'evet' diyoruz ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve merkez yönetim kurulu 100 yıllık CHP gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır, bunu da yapacaktır" şeklinde yanıtladı.

İmamoğlu "Hiçbir gizli tarafı yok" demişti

İmamoğlu, söz konusu online toplantıyla ilgili bugün yaptığı açıklamada "Partinin mevzuları partililerle konuşulur, hiçbir gizli tarafı yok" demiş, seçimden bu yana benzer 200'e yakın toplantı yapıldığını söylemişti.

Engin Altay, Gökhan Günaydın, Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Bülent Tezcan gibi üst düzey CHP'li isimlerin katıldığı kapalı devre toplantının sızan bölümünde, Parti Meclisi'ni toplantıya çağırmak için imza toplanması ve olağanüstü kurultay için zemin hazırlanmasıyla ilgili konular konuşulmuştu.

 

DW / BK,ET

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