CHP'den "gri pasaport" usulsüzlüğü ile ilgili soru önergesi

Türkiye'deki belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere "hizmet damgalı pasaport" sağlanarak yurt dışına çıkışlarında yapılan usulsüzlüklerle ilgili tartışmalar devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, gri pasaport olarak bilinen "hizmet damgalı pasaport" aracılığıyla yapılan usulsüzlüğü tespit eden Hannover Başkonsolosluğunda görevli diplomatların görevden alındığı iddialarını meclis gündemine taşıdı. Ağbaba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanıtlaması talebiyle konuya ilişkin bir soru önergesi verdi.

Konuyla ilgili usulsüzlükler, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya'nın Hannover kentinde faaliyet gösteren Mega Kilit isimli firma ve Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği iş birliğinde "Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek" adlı proje kapsamında düzenlediği geziye katılan 45 kişiden 43'ünün ülkeye dönmemesi sonrası ortaya çıkmıştı. Bunun ardından, başka belediyelerde de benzer usulsüzlüklerin yapıldığı iddia edilmişti.

Ağbaba soru önergesinde, "Almanya Hannover Başkonsolosluğunda Muavin Konsolos olarak çalışan Güler Fidan'ın, 2020 yılının son aylarında Malatya Yeşilyurt Belediyesi aracılığıyla gelen 'gri pasaport' sahibi 45 kişilik kafileden şüphelenip olayı mercek altına aldığı, Almanya'ya gidenlerin geri dönmediklerini sistemden tespit ettiği ve Başkonsolos'u defalarca uyardığı, konunun insan kaçakçılığı ile ilgili olduğunu ısrarla anlattığı ve hem Ankara'ya hem de Almanya'daki 13 Başkonsolosluğa dağıtımlı bir mesajla, ivedi bir şekilde konunun Dışişlerine iletilmesi için çalışma yaptığı, ancak Başkonsolos tarafından kaçakçılığı ortaya çıkaran konsolosluk çalışanı Güler Fidan ve eşinin merkeze çektirildiği iddia edilmektedir" ifadelerini kulandı.

"Dışişleri Bakanlığı neden açıklama yapmadı?"

"İki diplomatın kaçakçılığı ortaya çıkardıkları için ödüllendirilmeleri beklenirken cezalandırılmaları kafalarda soru işareti bırakmaktadır" diyen Ağbaba, bu iddiaların doğru olup olmadığına ilişkin sorular yöneltti. Ağbaba, ayrıca "Bugüne kadar yüzlerce kişinin elini kolunu sallayarak yurt dışına kaçtıkları ortaya çıkmasına rağmen bakanlık olarak neden herhangi bir açıklama yapılmamıştır?" sorusuna yanıt talep etti.

Ağbaba, ANKA'ya yaptığı açıklamada da, Almanya Hannover Başkonsolosluğunda görevli iki diplomatın merkeze çekilmesinin çok daha derin bağlantılara işaret ettiğini belirterek, bunu "Kaçakçılığın siyasi ayağı" olarak değerlendirdi.

Gazete Duvar'ın haberinde, Hannover Başkonsolosluğunda görev yapan iki diplomatın Almanya'ya gri pasaportla gelen kafileden şüphelenerek Ankara'yı uyardığı, bunun sonrasında iki diplomatın 25 Şubat'ta görevden alındığı öne sürülmüştü. Haberde, Halen Hannover'de ikamet eden konsolosluk çalışanı çiftin, Ankara'ya dönmemek için sağlık raporu aldıklarının öğrenildiği belirtilmişti.

CHP'nin önergeleri reddedildi

"Hizmet damgalı pasaport" ile yurt dışına insan gönderilmesi konusunda yapılan usulsüzlüklerle ilgili CHP'nin daha önce verdiği önergeler ise reddedildi. CHP'nin "Belediyeler aracılığıyla insan kaçakçılığını Meclis araştırsın" önergesinin AKP tarafından reddedilmesinin ardından, CHP'nin, Dışişleri Komisyonu'nun bu gündemle toplanması için yaptığı başvuru da TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı AKP'li Akif Çağatay Kılıç tarafından reddedildi.

Kılıç’ın tutumuna tepki gösteren komisyonun CHP’li üyesi Utku Çakırözer, "TC Pasaportu, Türkiye'nin dünyadaki itibarı demektir. Bu pasaportun insan kaçakçılığında kullanılmasının Meclis'te tartışılması, araştırılıp soruşturulması gerekir. Ama AKP Komisyonda görüşülmesine bile yanaşmıyor. Ama biz bu meselinin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasında bulundu.

ANKA/JD,HT

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