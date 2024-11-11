CHP'den Gürlek tepkisi: "Esenyurt operasyonunun ödülü"

CHP, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üyeliğine getirilen Elif Gülşah Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi olduğu gerekçesiyle bu atamaya tepki gösterdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığı görevine Mahmut Sütçü, üyeliklere ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek getirildi.

Elif Gülşah Gürlek'in, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının önünü açan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşi olduğunu belirten ana muhalefet partisi CHP, atama kararına tepki gösterdi.

"Tek cümlede memleketin özeti"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, X hesabından yaptığı paylaşımda atama kararının ekran görüntüsünü alıntılayarak "Adalet Bakan Yardımcılığı'ndan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Akın Gürlek'in Ağır Ceza Hakimi eşi Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine atandı.. Bir tek cümlede memleketin özeti.." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da X'teki paylaşımında "Esenyurt'a yapılan siyasi operasyonun ödülü Akın Gürlek'e verildi. Adalet Bakanlığı'nda Daire Başkan Yardımcısı olan eşi, Sermaye Piyasası Kurulu üyeliğine getirildi. Bu düzen liyakat değil, sadakat düzenidir" ifadelerini kullandı.

"Saray'ın yeni Zekeriya Öz'ü"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i "Saray'ın yeni Zekeriya Öz'ü" olarak tanımlamıştı.

Tutuklandıktan sonra yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, Akın Gürlek'in Adalet Bakan Yardımcısı'yken başsavcı olarak atanmasının ardından gözaltına alındığına dikkat çeken Özel, "Akın Gürlek, sayın Erdoğan'ın şahsi telefonu ile İstanbul'a Başsavcı oldu. Akın Gürlek demek ki zorlu bir süreçte yine seyyar giyotin olarak İstanbul'da bir takım görevleri yerine getirecek" demişti.

DW/CÖ,BÖ

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