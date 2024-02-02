CHP'den Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru öncesinde mahkeme önünde bir açıklama yaptı.

"30 Ocak 2024 tarihinde, Anayasaya aykırı olarak milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkere TBMM'de okundu ve Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldüğü iddia edildi" diyen Gökhan Günaydın "Anayasanın 84. maddesinin ikinci fıkrası ve TBMM İçtüzüğünün 136. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; bir milletvekilliğinin düşürülebilmesi için bir kesin hüküm gereklidir. Oysa Atalay hakkında verilmiş bir kesin hüküm yoktur" dedi.

Günaydın sözlerine şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesi, kendisine yapılan başvurular doğrultusunda iki kez Atalay'ın 'seçilme ve siyaset yapma hakkı' ile 'kişi güvenliği ve hürriyeti' hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu karar sonrasında Anayasa Mahkemesi kararının ilk derece mahkemesine dönmesi, ilk derece mahkemesinin yargılamanın durdurulmasına karar vermesi, bu yazıyı Adalet Bakanlığı'na iletmesi, Adalet Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na giden yazının da bir tezkere ile TBMM'ye iletilmesi gerekirken; tek hakimli bir üst yazı ile ilk derece mahkemesi kararı temyiz mercine yollamış ve Yargıtay 3. Ceza Dairesinin başkanı, bir yazı ile kararı TBMM'ye iletmiş ve bu karar 30 Ocak 2024 tarihinde okunmuştur."

Günaydın bu durumun Anayasa'nın başlangıç hükümleri ile 2., 6. ve 153. maddesine aykırı olduğunu söyledi. Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın tarafsızlığını yitirdiğini söyleyen Günaydın "Danışma Kurulu'nda, parti grup başkanvekillerine saat 14.55'te kararın okutulacağı ifade edilirken; buna karşın AKP'nin Grup Başkanvekili, öğleden önce bir televizyon kanalının canlı yayınında kararı okutacaklarını ifade etmiştir. Dolayısıyla Meclis, AKP tarafından mı, yoksa tarafsız olması gereken Meclis Başkanı ve Meclis Başkanvekili tarafından mı yönetilmektedir, bu tümüyle ortadan kalkmıştır; Meclis Başkanı'nın tarafsızlığı da belli olmuştur" dedi.

"Anayasa uyarınca bir milletvekilinin, milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkere okutma durumunun yok hükmünde sayılmasını ve bunun tespit edilmesini Anayasa Mahkemesi'nden talep ediyoruz" diyen Günaydın "Ayrıca Meclis İçtüzüğünün eylemli olarak ihlal edilmesi sonrasında oluşan parlamento kararının da Anayasanın 84 ve 95. maddelerine aykırı olduğu açıktır. Bu nedenle de parlamento kararının iptal edilmesini ve yürütmesinin durdurulmasını da Anayasa Mahkemesi'nden talep ediyoruz. Anayasa Mahkemesi'ne bu başvuruların yapılabilmesinin 7 ile 10 günlük zamanları vardır. 30 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen bu parlamento okuma kararı sonrasında, CHP Grubu üç gün içerisinde dilekçesini hazırlamış, bugün Anayasa Mahkemesi'nden randevu alarak dilekçeleri mahkemeye sunma durumuna gelmiştir. Biz Anayasa Mahkemesi'nin daha evvel verdiği kararlara uyarlı olarak hem yok hükmünde sayılma, hem de iptal ve yürütmenin durdurulmasına yönelik taleplerimizi olumlu karşılamasını, 15 gün içinde kararını vermesini ve kararını TBMM'ye göndermesini bekliyoruz" dedi.

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP'nin karara karşı neler yapacağının sorulması üzerine Günaydın, "CHP'nin MYK'sı bugün toplanıyor. Şehitler nedeniyle ertelemek zorunda olduğumuz mitingi, MYK'mız değerlendirecek. Gününü, yerini ve şeklini belirterek ilan edecektir. Bu bağlamda önce bir miting ile başlayacağız. MYK kararı doğrultusunda izleyen stratejilerimizi ve eylemlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesinin verdiği karar Meclis Genel Kurulu'nda okunmuş, kararın okunmasıyla cezaevinde bulunan Atalay'ın, milletvekilliği düşürülmüştü.

ANKA/EC,BÖ

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