  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: OZAN KOSE/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

CHP’den “bant daraltma” uygulamasına karşı suç duyurusu

4 saat önce

CHP İstanbul milletvekili Tekin, İstiklal Caddesindeki bombalı saldırı sonrası BTK’nın sosyal medya platformlarına erişimi kısıtlamasını eleştirerek ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

https://p.dw.com/p/4JU2R

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internete ve sosyal medya platformlarına erişimi kısıtlamasına tepki göstererek uygulama nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Tekin, "Ülkenin en büyük şehrinin merkezinde bir patlama olmuş. İnsanların ölmüş, yaralanmış, herkes merak içinde ama toplumun buna ilişkin haber alma hakkı yok. Neden? BTK Başkanı uygun görmüyor da ondan. Ama başsağlığı mesajını Twitter'dan yayımlamayı biliyor. Vatandaşın temel hak ve hürriyetlerine engel olmaları nedeniyle ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

BTK'nın, kendisine verilen görevi yetkisi dışında kullanarak insanların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden aldığını belirten Tekin, ilgili kişilerin Türk Ceza Kanunu'nun ‘görevi kötüye kullanma', ‘bilişim sistemlerinin işleyişini engelleme' ve ‘haberleşmenin hukuka aykırı yollarla engellenmesi' suçlarını düzenleyen hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını talep edeceklerini söyledi. CHP milletvekili, "Herkes milletin haber alma hürriyetine saygı gösterecek. Bu uygulama açıkça sansürdür, hukuka ve kanuna aykırıdır” diye konuştu.

ANKA/BK,MK

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkei | Kemal Kilicdaroglu

"Sansür" yasası: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Malezya örneği

"Sansür" yasası: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Malezya örneği

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün yürürlüğe giren "dezenformasyon" yasasının tartışmalı 29'uncu maddesinin yürütmesinin durdurulması için AYM'ye başvuracaklarını açıkladı, Erdoğan'a Malezya örneğini verdi.
Politika18 Ekim 2022

"Dezenformasyon" yasası yürürlüğe girdi

"Dezenformasyon" yasası yürürlüğe girdi

Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen 40 maddelik yasa Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasada halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Hukuk ve Adalet18 Ekim 2022
Symbolbild I BigTech I Social Media

İktidardan internet medyası ve sosyal medyaya seçim ayarı

İktidardan internet medyası ve sosyal medyaya seçim ayarı

AKP ile MHP'nin sosyal medya ve internette "yalan haberle mücadele" iddiasıyla hazırladığı yasa teklifinin içerdiği hapis cezalarıyla Türkiye’de giderek zorlaşan gazetecilik faaliyetlerini daha da daraltması bekleniyor.
Medya27 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ankara'da ABD Büyükelçili'nin binası

ABD'den İçişleri Bakanı Soylu'ya yanıt geldi

Politika27 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Bant daraltma: İnternet yavaşlatmak ne işe yarıyor?

Bant daraltma: İnternet yavaşlatmak ne işe yarıyor?

Basın özgürlüğü55 dakika önce
Türkei Gefängnis in Silivri

İnsan hakları raporu: Eylem Planı kâğıt üstünde kaldı

İnsan hakları raporu: Eylem Planı kâğıt üstünde kaldı

İnsan Hakları7 saat önce

Beş başlıkta yenilenebilir enerjiye geçiş

Beş başlıkta yenilenebilir enerjiye geçiş

İklim8 saat önce
Dünya Kupası 20 Kasım'da Katar'da başlıyor

Katar: Tüm zamanların en pahalı Dünya Kupası

Katar: Tüm zamanların en pahalı Dünya Kupası

Spor13 Kasım 2022

Radikalleşen iklim eylemleri cezalandırılmalı mı?

Radikalleşen iklim eylemleri cezalandırılmalı mı?

Politika13 Kasım 2022

Zorunlu din dersine karşı kampanya başlatıldı

Zorunlu din dersine karşı kampanya başlatıldı

İnanç13 Kasım 2022
Ana sayfaya dön