CHP’den “bant daraltma” uygulamasına karşı suç duyurusu

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısının ardından, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) internete ve sosyal medya platformlarına erişimi kısıtlamasına tepki göstererek uygulama nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Tekin, "Ülkenin en büyük şehrinin merkezinde bir patlama olmuş. İnsanların ölmüş, yaralanmış, herkes merak içinde ama toplumun buna ilişkin haber alma hakkı yok. Neden? BTK Başkanı uygun görmüyor da ondan. Ama başsağlığı mesajını Twitter'dan yayımlamayı biliyor. Vatandaşın temel hak ve hürriyetlerine engel olmaları nedeniyle ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

BTK'nın, kendisine verilen görevi yetkisi dışında kullanarak insanların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden aldığını belirten Tekin, ilgili kişilerin Türk Ceza Kanunu'nun ‘görevi kötüye kullanma', ‘bilişim sistemlerinin işleyişini engelleme' ve ‘haberleşmenin hukuka aykırı yollarla engellenmesi' suçlarını düzenleyen hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını talep edeceklerini söyledi. CHP milletvekili, "Herkes milletin haber alma hürriyetine saygı gösterecek. Bu uygulama açıkça sansürdür, hukuka ve kanuna aykırıdır” diye konuştu.

ANKA/BK,MK