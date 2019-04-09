 CHP′den Bahçeli′ye tepki: Vicdansızlık | TÜRKİYE | DW | 09.04.2019

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TÜRKİYE

CHP'den Bahçeli'ye tepki: Vicdansızlık

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İstanbul'da yeni bir seçim düşünülebilir" sözleri üzerine CHP kanadından ilk tepki geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Bahçeli'nin çağrısını "vicdansızlık" olarak niteledi.

Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'daki oy sayımı tartışmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimin tekrarlanabileceğini gündeme getirmesine CHP kanadından ilk tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bahçeli'nin seçim gecesi AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Binali Yıldırım'ı 3 bin 500 oy öndeyken galip ilan etmesini hatırlattı ve "Bu vicdansızlıktır" sözleriyle tepki gösterdi.

Özel, Twitter mesajında, ayrıca "Toplum vicdanı rahattır. Bu seçimlerin kazananı Ekrem İmamoğlu'dur" ifadesini kullandı.

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Soylu'dan Bahçeli'ye destek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bahçeli'nin sözlerine destek verici açıklamalarda bulundu.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılabilmesi için, Sayın Bahçeli'ye katılıyorum, tekrarlanması bu tartışmaların seçilecek kişileri gölgede bırakmasını ortadan kaldıracaktır" ifadesini kullandı.

Bahçeli'den seçim mesajı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'ın İstanbul'da seçimin sonucunu etkileyecek "olağanüstü haller" olduğunu ve kentte seçimin yenilenmesi için başvuru yapılacağını söylemesi üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "yeni bir seçim düşünülebilir" açıklamasında bulunmuştu.

MHP Genel Başkanı, "Eğer seçim sonuçları toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içerisinde sonuçlanmışsa, o vicdanı oluşturabilecek yeni bir seçim de düşünülebilir" demiş ve itirazların demokratik bir hak olduğunu vurgulamıştı.

İtirazların en kısa zamanda değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Türkiye'nin normalleşmesinin bu yolla sağlanacağını kaydetmişti.

Bahçeli ayrıca Türkiye'de İstanbul'u tartıştıracak bir zemine sürüklemek doğru değildir" diye konuşmuş ve YSK kararının beklenmesi gerektiğini belirtmişti.

DW,DHA/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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