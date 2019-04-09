CHP'den Bahçeli'ye "dokunulmazlık" yanıtı: Siyasi tükenmişliğin itirafı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Kılıçdaroğlu İstanbul için iptal kararını veren YSK’nın 7 üyesini "çete üyesi" olarak nitelendirince, MHP lideri Bahçeli "sakat bir zihniyetin ürünü" olarak nitelendirdiği bu açıklamanın "suç" teşkil ettiğini savundu. Bahçeli Kılıçdaroğlu’na “Gel, dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver, ilk oyu ben vermezsem namerdim” çağrısı yaptı.

Peki, İstanbul seçimine ilişkin 31 Mart’tan sonra başlayan tartışmalarda seçimin iptal edilmesini ilk dillendiren isim olan MHP lideri Bahçeli’nin bu çağrısı ne anlam taşıyor? Bahçeli, 23 Haziran’da tekrar edilecek İstanbul seçimi öncesi neden Kılıçdaroğlu’na "dokunulmazlık" üzerinden yüklenmeyi tercih etti.

DW Türkçe’nin ulaştığı MHP’liler, Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu’na dokunulmazlık çağrısını "yargıyı korumak" adına dillendirdiğini vurgularken, "YSK üyelerine çete denilmesine çok kızdı. Yargı mensuplarını korumak istiyor. YSK üyelerini hedef alan herkesin de cezalandırılmasından yana” mesajı verdi. Yani MHP’lilere göre Bahçeli’nin asıl istediği Kılıçdaroğlu’nun yargılanması. Ancak bunun için anayasa değişikliği gerekiyor ki, bu değişikliğe de 400 milletvekilinin onay vermesi koşulu var.

Ankara’da dokunulmazlık tartışmaları 2016’da siyasete damgasını vurmuştu. AKP’nin, hakkında fezleke olan vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki yasa teklifine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da o dönem “Hodri meydan” diyerek onay vermişti. Ancak bu onayla birlikte, dönemin HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş dahil, çok sayıda HDP’linin cezaevine konulması Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlık konusunda etkin bir stratejisi olmadığı eleştirilerini beraberinde getirmişti.

Özel: Kendi acizliğini ortaya koydu

Peki Kılıçdaroğlu, Bahçeli’nin “dokunulmazlığın kaldırılması teklifi ver” çağrısına ne diyecek? CHP TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel DW Türkçe'ye verdiği demeçte, Bahçeli’nin çağrısını ciddiye almadıklarını söyledi. Bahçeli’nin aylardır CHP lideri Kılıçdaroğlu’na hakaret ettiğini belirten Özel, “Akıl süzgecinden kopmuş, adeta sokak kavgasında söylenecek tekerlemelerle siyasi muhataplarına cevap verdiğini düşünen bir liderin savrulduğu nokta son derece hüzün verici” diyor.

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu’nun aldığı oyun, Bahçeli’nin Türkiye genelinde aldığı oydan daha fazla olduğunu, MHP’li Adana ve Mersin belediye başkanlıklarının CHP’ye geçtiğini anlatan Özel, “Bahçeli yenilmişlik hissiyle siyasi rekabeti terkedip, siyasi rakibini dokunulmazlığını kaldırma ve hapisle tehdit etme yolunu seçip, kendi acizliğini ortaya koymuştur. Dokunulmazlık kaldırma teklifini, siyasi bir tükenmişliğin itirafı olarak görüyoruz” çıkışında bulundu.

Bahçeli’nin Kılıçdaroğlu’na sözlerini "tehdit ve küfür" olarak değerlendiren Özel, dokunulmazlık konusunu gündeme almalarının söz konusu olmadığı mesajı verdi. Özel, Bahçeli’ye çıkışlarını “Tehditlerinin de, küfürlerinin de zerre kadar kıymeti yoktur. Sözünün kıymeti olsa, geçmişteki sözlerine sahip çıkardı. Tarihsel U-dönüşleri yapan ve bu dönüşleri millilik olarak tarif eden birisine CHP’nin sözü yoktur, ciddiye alması da mevzubahis değildir” diye sürdürüyor.

Oran: Bahçeli tetikçi

Türkiye’de 24 Haziran erken seçim kararı alınmasında da, İstanbul seçiminin iptal edilmesinde de Bahçeli'nin "öncü rolü" olduğunu hatırlatan siyaset bilimci Prof. Baskın Oran ise 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimi öncesinde de Bahçeli'nin "siyasetin belirleyici figürü" olma yolunda hızla ilerlediğini söylüyor. “Erdoğan ne söylerse Bahçeli onu yapıyor, tetikçilik görevini yerine getiriyor” diyen Oran, “İkisi de birbirini kullanıyor, şimdi de dokunulmazlık kaldırılır mı, CHP lideri yargılanır mı onun peşindeler belli ki” değerlendirmesi yapıyor.

“Ama CHP’nin gözü açıldı” diyen Baskın Oran, bir zamanlar HDP’lilere cezaevi yolunu açan düzenlemeye onay veren CHP’nin Kürtlerin önemini anladığını düşünüyor. Oran, “AKP-MHP ittifakı İstanbul için üçkağıt üstüne üçkağıt çevirme peşinde ama CHP, siyasette birlik tavrından taviz vermediği ölçüde bu ittifakı yenilgiye uğratma gücünü artıracak. 23 Haziran Türkiye’de "birlik siyasetinin" başarı ölçüsünü de gözler önüne koyan nitelikte olacak” diyor.

Oluç: Dokunulmazlık bir daha gündeme gelmez

HDP Sözcüsü Saruhan Oluç da, dokunulmazlık konusunun bir daha gündeme gelemeyeceğini savunuyor. “CHP geçmişten ders aldı. Bir dönem yaptıkları yanlışın Türkiye’yi nerelere sürüklediğini hep birlikte gördük” diyen Oluç, AKP-MHP ittifakının "anti-demokratik" çıkışlarının siyasette de, halkta da karşılık bulamayacağını söylüyor. Bahçeli’nin dokunulmazlık konusunu gündeme getirmesinin ve bundan medet umar mesajlar vermesinin şaşırtıcı olmadığını anlatan Oluç, “İstanbul’da yeni seçim yaklaştıkça bu anti-demokratik, insan hakları ve evrensel değerlerle hiçbir ilgisi olmayan çıkışları çok duyacağız, göreceğiz ama sonuçta demokrasi kazanacak” değerlendirmesi yaptı.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe