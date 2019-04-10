CHP'den AKP'ye seçmen kaydırma suçlaması

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul'daki oy sayımı tartışmalarında Büyükçekmece ilçesinde yapıldığı öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin gelişmeler "sahte seçmen" ve "seçmen kaydırma" iddiaları ile devam ediyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında, AKP'li yetkililerin taşıma oy iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İmamoğlu konuşmasında, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın Büyükçekmece'de "27 bin seçmen kaydırıldı" sözlerine CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın söz konusu seçmen kaydırma işinin bizzat Uysal tarafından yapıldığı yönündeki suçlamalarıyla yanıt verdi.

Karabat'ın ulaştığı bilgileri paylaşan İmamoğlu, İBB Başkanı'na yakınlığıyla bilinen isimlerin Büyükçekmece'ye kaydının alındığını belirterek "Nurettin Ertemel, Hüseyin Sevim, Kaan Şahin; bu üçü aynı zamanda Büyükçekmece adayı Uysal'ın başkanlık yaptığı vakfın yönetim kurulu üyeleri, Başakşehir kulübünün yöneticileri, başkan yardımcısı. Artı Abdullah Yasin Durmuş… Yine Uysal'ın özel kalem müdürü. Herhalde ev bulamamışlar, 11'i de aynı eve taşınmış" ifadesini kullandı.

İmamoğlu ayrıca YSK Başkanı Sadi Güven'in ilçedeki seçmenler ile ilgili olarak Şubat ayında sarf ettiği "Listelerimizden eminiz" sözlerine atıfta bulunarak, kesinleşmiş listelere bakıldığında Büyükçekmece'ye kaydı alınmış kişilerin ağırlıklı olarak Başakşehir ve Fatih ilçelerinden geldiğini söyledi ve ekledi: "Mevlüt Uysal önceki Başakşehir (Belediye) Başkanı."

Karabat'tan Uysal'a sorular

CHP Milletvekili Özgür Karabat da, Twitter üzerinden Uysal'a hitaben bir dizi mesaj yayınladı.

Seçmen kaydırma işleminin YSK kayıtları ile belgelendiğini öne süren Karabat, bu kaydırılan seçmenlerin arasında Uysal'ın eski yardımcısının da bulunduğunu ve birçok ismin seçmen kaydının Büyükçekmece'ye alındığını söyledi. CHP milletvekili ayrıca Uysal soyadlı 22 kişinin seçmen kaydının da Fatih ve Başakşehir'den bu ilçeye kaydırıldığını belirtti.

Karabat, "Sadece 4 Ocak 2019 tarihinde Fatih'ten 182, Başakşehir'den 231 kişinin Büyükçekmece'ye seçmen olarak kaydırıldığı YSK kayıtlarında açıkça görülüyor" ifadesini kullandı.

CHP milletvekili ayrıca Uysal'a, "Büyükçekmece'ye AKP'den belediye başkan adayı gösterildikten sonra kaç seçmenin kaydını taşıdınız?" sorusunu yöneltti.

DW/ÇÖ,BK

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