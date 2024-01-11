CHP'de yerel seçim adaylarıyla ilgili son durum nasıl?

CHP'nin üçüncü Parti Meclisi toplantısında altı büyükşehir adayı daha belli oldu. Lütfü Savaş ve Erdal Beşikçioğlu isimleri tartışma yarattı. CHP'de adaylıkların son durumuna ilişkin Kıvanç El'in haberi.

CHP dün akşam düzenlediği Parti Meclisi (PM) toplantısında Adana, Eskişehir, Hatay'ın da aralarında olduğu altı büyükşehir ile 15 il belediyesinin adaylarını açıkladı. Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı PM toplantısında bazı adayların görüşülmesi ise ertelendi. CHP, üçüncü PM toplantısının ardından toplamda bugüne kadar 12'si büyükşehir 27'si il olmak üzere 624 seçim çevresinde adaylarını belirlemiş oldu.

Dün akşamki PM toplantısında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın görevlerine devam etmesi için yeniden aday gösterilmelerine karar verildi. CHP'nin, yaptığı çalışmalarda başarılı bulunan Adana, Mersin ve Aydın'da bir değişim yapması zaten beklenmiyordu.

Hatay'da Lütfü Savaş'la devam edilmesine tepki

6 Şubat depremlerinde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da 2009-2014 yılları arasında AKP'den, 2014'ten bu yana da CHP'den belediye başkanlığını yapan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi ise tepkilere neden oldu. Oysa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce katıldığı bir TV programında "Hatay için tarihi bir karar alacağız" açıklamasını yapmış ve bu açıklama yeni bir aday belirleneceği şeklinde yorumlanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Fotoğraf: DHA

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre parti yönetimi de aslında başlangıçta Lütfü Savaş ile devam etme fikrine uzaktı. Ancak bölgede görevlendirilen milletvekillerinden gelen raporlar, yapılan eğilim yoklamaları ve anketler sonucunda Lütfü Savaş'ın "kazanacak aday" olduğu kanısına varıldı.

Lütfü Savaş, 6 Şubat depremleri sonrası Hatay'da uzun süre depremzedelerle ilgilenmediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Eskişehir ve Tekirdağ'da değişim

Yaklaşık 25 yıldır Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Yılmaz Büyükerşen ise aday adaylığını ilan etmesine karşın aday gösterilmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta sonu Eskişehir'e giderek Büyükerşen ile de bir araya gelmişti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Eskişehir'de 86 yaşındaki Büyükerşen'in de önerdiği isimlerden olan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce aday olarak belirlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde de değişime gidildi. İki dönemdir görev yapan başkan Kadri Albayrak yerine eski milletvekili Candan Yüceer aday gösterildi.

Antalya için açıklama ertelendi

PM'de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de adaylığının gündeme gelmesi bekleniyordu. Ancak Böcek ile ilgili itirazların yoğunlaşması üzerine Antalya'ya dair görüşme bir sonraki toplantıya bırakıldı.

Anketlerde başarılı bulunsa da Böcek'in kazanacak aday olup olmadığına dair endişeler bulunuyor. Ayrıca Böcek son olarak DEM Parti'nin Antalya il kongresine salon tahsis etmemesi üzerine parti kurmayları ile karşı karşıya gelmişti. Antalya'da belli bir oy oranı olan DEM Parti ile yaşanan bu krizin seçimlere etki edebileceği üzerinde duruluyor. CHP kurmayları, Antalya için aday açıklanmasının bu konuyla direkt ilgili olmasa da "yeniden değerlendirme yapılacağını" belirtiyor. Toplantıda Antalya'nın 15 ilçe adayı ise belirlendi.

Parti Sözcüsü Deniz Yücel Fotoğraf: ANKA

Parti sözcüsü Deniz Yücel, gazetecilerin Böcek'in durumunu sorması üzerine "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız, Antalya'nın bir kısım merkez ilçeleriyle birlikte değerlendirilecek olduğundan bugün PM'de gündeme alınmadı. Önümüzdeki günlerde yapacağımız PM toplantımızda gündeme geleceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

Büyükşehirlerde kadın adayların sayısı arttı

CHP, 2019 yerel seçimlerinde kazandığı 11 büyükşehirden sadece Aydın'da kadın aday vardı. Şu ana kadar açıklanan illerde Aydın'ın yanı sıra Eskişehir ve Tekirdağ büyükşehir belediyelerinde de kadın aday gösterildi.

CHP yönetiminde olan Bilecik'te de Melik Mızrak Subaşı aday olarak seçildi. AKP yönetiminde olan Afyon'da CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal aday olarak belirlendi. CHP'de İzmir için de bir kadın aday olabileceği ifade ediliyor. Ancak İzmir'e dair çalışmalar tamamlanmış değil. İzmir için Tunç Soyer'in görevine devam etmesi ise beklenmiyor.

Ankara'da "Behzat Ç." sürprizi

Toplantıda adaylığı onaylanan en dikkat çeken isim ise Ankara'nın Etimesgut ilçesinden aday gösterilen tiyatro sanatçısı Erdal Beşikçioğlu oldu. Canlandırdığı "Behzat Ç." karakteriyle kamuoyunun ve Ankara'nın sevdiği isimlerden biri olan Beşikçioğlu'na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı çıktığı iddia ediliyor. Yavaş'ın İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın milliyetçi oyların güçlü olduğu Etimesgut'tan aday yapılmasını istediği belirtiliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Fotoğraf: DW/C. Fakir

Ancak CHP yönetiminde bu görüş benimsenmedi ve Beşikçioğlu'nda karar kılındı. Bu karar üzerine Yavaş'ın adaylıktan çekilme resti çektiği de ileri sürüldü. Özgür Özel, bu iddiaya ilişkin "Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

Toplantıda Afyonkarahisar, Artvin, Bilecik, Çankırı, Giresun, Kırklareli, Kilis, Niğde, Osmaniye, Sinop, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak adayları da belirlendi. PM'de İstanbul'un ilçeleri de görüşüldü. İstanbul'da CHP'de olmayan bazı ilçe belediye başkan adaylarını belirledi. CHP'li belediyelerin ise Şubat ayı başındaki PM işaret ediliyor.

Ufuk Çakır ve Ali Mahir Başarır arasında sesler yükseldi

PM toplantısı sırasında Mersin adayları görüşülürken Mersin milletvekilleri Ufuk Çakır ile Ali Mahir Başarır arasında tartışma yaşandı. Salonun dışına çıkan tartışmaya gazeteciler de şahitlik etti. Seslerin yükseldiği tartışmaya ilişkin CHP sözcüsü Deniz Yücel, "Bizim herhangi bir gerginliğimiz yok, Parti Meclisimiz gayet keyifli gayet demokratik ortamda gerçekleşti. Mersin milletvekilimiz parti meclisi salonuna girerek görüşlerini ifade etmek istedi, biz de uygun bir şekilde kendisini dışarı davet ettik" açıklamasını yaptı.

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