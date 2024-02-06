CHP'de Lütfü Savaş'ın adaylığı tartışılıyor

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Hatay'da düzenlenen anma töreninde kentin CHP'li Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca protestolarla karşılaştı. Tepkilerin odağında kalan isim ise CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için Hatay'dan yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş oldu. Savaş'ı yuhalayarak istifasını isteyen depremzedeler, Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi sebebiyle Genel Başkan Özgür Özel ve parti yöneticilerine de tepki gösterdi.

Protestolar sonrası Lütfü Savaş'ın adaylığı yeniden tartışılmaya başlandı. DW Türkçe'ye konuşan üst düzey bir parti yöneticisi, bu hafta Cuma günü gerçekleşmesi planlanan Parti Meclisi (PM) toplantısında konunun yeniden değerlendirilmesini umduğunu söyledi. CHP'li yönetici, "Lütfü Savaş'ın aday yapılması birçok parti yöneticisinin içine sinmiyordu. Vatandaşın tepkileri de ortada. Yeniden değerlendirme yapılacağını düşünüyorum" dedi.

CHP'li isim, doğru olanın Lütfü Savaş'ın adaylıktan kendi isteği ile çekilmesi olacağını, ancak bu adımı ise beklemediğini söyledi.

"Halkın feryadına kulak verilmeli"

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da DW Türkçe'ye yaptığı değerlendirmede, kendisinin aday belirlemede bir yetkisi olmadığını ifade etti. "Halkın feryadına kulak verilmesi gerekiyor" diyen Mullaoğlu, "Lütfü Savaş'ın adaylığına neye göre karar verildi, bilmiyoruz. Anketler olduğu söyleniyor, ama nasıl yapıldı edildi, bilmiyoruz. Biz bölge milletvekili olarak halkın fikirlerini Genel Merkez'e ilettik. Genel Merkez'in nasıl belirleme yaptığını bilemiyorum. Keşke yeniden değerlendirilse" diye konuştu.

Hatay'da seçim çalışmaları sırasında sokakta en fazla eleştirinin Lütfü Savaş'ın yeniden aday yapılmasına geldiğini de kaydeden Mullaoğlu, CHP yönetiminden geri adım atılacağına dair şimdilik bir işaret almadığını belirtti. Mullaoğlu, "Ne yazık ki siyaset farklı işliyor" ifadelerini kullandı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da DW Türkçe'ye açıklamasında, depremde sorumluların partisine bakılmadan cezalandırılması gerektiğini söyledi. Yapılan anketlerin tamamından Lütfü Savaş isminin çıktığını söyleyen Ağbaba, "Parti yönetimi bir karar verecektir. Aday gösterilme, geri çekme veya yeniden değerlendirme yetkisi genel merkezdedir. Bence yeniden değerlendirme yapılması da gerekir" dedi.

Ocak ayındaki PM toplantısında 31 Mart için adı duyurulan Lütfü Savaş ismi açıklandığı günden bu yana tepki çekiyor. CHP PM toplantısında Lütfü Savaş'a itiraz olsa da yapılan oylama ile ismine onay çıkmıştı.

"Aday belirlenirken deprem konuşulmadı"

Savaş'ın aday gösterilmesinin ardından DW Türkçe'ye konuşan bir CHP Parti Meclisi (PM) üyesi, "Lütfü Savaş isminin anketlerde yüksek çıktığı için mecburiyetten belirlendiğini" belirterek PM toplantısında Savaş'a deprem döneminde yöneltilen eleştirilerin konuşulmadığını aktarmıştı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel ise Savaş'ın adaylığına gelen eleştirilerin ardından "Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayımız Lütfü Savaş'tır. Geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir" açıklamasını yapmıştı.

Resmi verilere göre Hatay'da 13 bin 517 yıkılırken 67 bin 346 binada ağır hasar meydana geldi. 2021 tarihli Hatay İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) raporunda da Büyükşehir belediyesinin sorumluluklarına dikkat çekirelerek ruhsatsız yapıların bulunduğu, zemin etüt laboratuvar sayısının yetersiz olduğu bilgisi paylaşılıyor.

Hatay'daki depremden altı ay sonra Fotoğraf: Aynur Tekin/DW

Yaklaşık beş yılı AKP'den, 10 yılı da CHP'den olmak üzere 15 yıldır kentin yönetiminde olan Lütfü Savaş, depremin ardından katıldığı Hatay'da depremde yıkılan simge yapılardan Rönesans Rezidans hakkında "Burada ne belediye ne mevzuat ne bu işi yapan insanlar gerçekten de çok sorgulanırsa biz onlara yazık etmiş oluruz" demişti.

Fahrettin Koca'ya da protesto

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hatay'daki sağlık hizmetleriile ilgili şikayetler nedeniyle protesto edildi. Koca daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil" ifadelerini kullandı.

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?