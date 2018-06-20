CHP’de kurultay talepleri rağbet görmedi

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ardından CHP’nin yönetim organı olan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sabah saatlerinde toplandı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin partisinden 8 puan fazla oy almasıyla, ortaya çıkan CHP yönetimine istifa ve olağanüstü kurultay taleplerinin MYK’da görüşülmediği öğrenildi. MYK üyesi Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay ve istifa taleplerinin MYK’da gündeme gelmediğini söyledi. Parti yönetiminde, CHP’nin Millet İttifakı ile kurulan ortaklığı devam ettirerek, yerel seçimlere odaklanması gerektiği görüşü ortaya kondu.

Konuyla ilgili olarak MYK üyesi Akif Hamzaçebi DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde alınan sonuçların bireysel sonuçlar olmadığını belirterek, “Seçim sonuçları hem Cumhurbaşkanı adayımızın hem de partimizin ortak çalışmasının sonuçlarıdır. Bu sonuçların başarı ve başarısızlığı hepimize aittir” dedi. AKP’nin tek başına iktidarı kaybettiğini ve koalisyona mahkum olduğunu belirten Hamzaçebi, “Millet ittifakı ile kurduğumuz demokrasi cephesi dağılmadan yola devam edeceğiz ve önümüzdeki yerel seçimlere hazırlanacağız” dedi.

AKP Sözcüsü Ünal’ın, İnce’yi kastederek, "CHP yeni genel başkanını bulmuştur" açıklamasına tepki gösteren Hamzaçebi, “AKP Sözcüsü'nün, CHP’ye genel başkan tayin etmesi siyaseten kabul edilecek bir davranış değildir. CHP’nin karar organı kurultaydır. Dışarıdan telkinlerle, yönetim kadrolarında değişiklik yapmaz. Şu anda parti örgütleri Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun arkasındadır” diye konuştu.

İstifa çağrılarının bireysel çıkışlar olduğunu söyleyen Hamzaçebi, örgütlerden genel merkeze yansıyan bu yönde bir talep olmadığını vurguladı.

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Parti ikinci planda kaldı

DW Türkçe’nin edindiği bilgilere göre, 17 kişilik MYK’da Genel Başkan’ın istifası ya da olağanüstü kurultay talepleri "aday yapılmayan küskün vekillerin bireysel çıkışı" olarak değerlendirildi. Bunun yanı sıra, İnce’nin CHP’den fazla oy alması da masaya yatırıldı. Buna göre, milletvekili seçimlerinde 3 puan HDP’ye stratejik oy olarak giderken, İnce’ye HDP seçmeninden 3, İYİ parti seçmeninden 2 puan oy geldi; cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni bir oy kazanımı olmadı.

MYK üyeleri, partinin tüm hatlarıyla İnce’ye çalıştığını ve CHP’nin parti olarak ikinci planda kaldığı eleştirisini dile getirdiler. Bir üye, iki seçimi anlayamadıklarını belirterek, “Erdoğan bütün mitinglerinde parti bayrağını sallarken, biz kendi bayrağımızı sallayamadık” diye konuştu.

Kurultay talepleri gündeme gelmedi

MYK üyesi Muharrem Erkek de, DW Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, "önümüzde bir yerel seçim var" diyerek, CHP’nin kurultay tartışmalarına değil, derhal çalışmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Şu anda olağanüstü kurultay düşünmenin doğru olmadığını belirten Erkek, “Önce yerel seçimlerde başarılı olacağız sonra tek adam rejimini devireceğiz. Türkiye’nin yeni Anayasa ve toplumsal uzlaşmaya ihtiyacı var. Bu da yerel seçimlerde başarıyla mümkün olur” diye konuştu. Erkek, MYK’da olağanüstü kurultay ve istifa taleplerinin gündeme gelmediğini söyledi.

Millet ittifakıyla devam

MYK'da, referandumda kurulan demokrasi cephesinin Millet İttifakı adı altında fiilen devam etmesinin, toplum yararına olduğunu, farklılıkların zenginleştirdiği ve yerel seçimler için büyük sinerji yaratacağı görüşü hakim oldu. Bir MYK üyesi, “Referandumda kurduğumuz demokrasi ortaklığını devam ettirirsek, yerel seçimleri alırız. Bu seçimlerdeki eksiklerimizi gidererek, yeni kitlelere ulaşmanın yollarını bulmalıyız” diye konuştu.

Erkek de, referandum süreciyle başlayan hayır birlikteliğinin "çok ciddi bir demokratik mücadeleye dönüştüğünün" altını çizerek, şunları söyledi:

“Kılıçdaroğlu, referandum sürecinden bugüne süreci çok doğru yönetiyor. Türkiye’de birçok önyargılar yıkıldı. Hayır hareketi, demokrasi hareketine dönüştü. Bu mücadelenin Meclis’te de, yerel seçimlerde de sürmesi gerekiyor. Biz de CHP olarak bütün enerjimizi yerel seçimlere yöneltmeliyiz. Millet ittifakıyla belli yerlerde, stratejik birliktelikler olabilir.”

Aslı Işık/Ankara

© Deutsche Welle Türkçe