CHP'de imza toplama süreci sona erdi

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

İklim değişikliği konusunda her gün yeni uyarılar duyuyoruz. Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın bu konuda somut önerileri var.