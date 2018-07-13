CHP'de imza belirsizliği sürüyor

CHP'de "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplama işlemi sona erdi. İmza toplayan delegeler salt çoğunluğa ulaştıklarını açıklarken, parti genel merkezi imza sayısının daha düşük olduğunu belirtiyor.

CHP PM üyesi ve Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer, Perşembe günü yaptığı açıklamada, imza sayısının 630 olduğunu ve noter tasdikli olduğunu ifade etti.

"Bir düğümü hep birlikte düğüne çevirelim" diyen Usluer, yerel seçimlerin önemli bir anket görevi göreceğini ve isteklerinin kişilerin değişmesi değil, yeni bir yönetim anlayışının devreye girmesi olduğunu belirtti.

CHP'den ilk inceleme: Yeterli sayı yok

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise ilk incelemelere göre yeterli sayının olmadığının görüldüğünü belirtti.

CHP Tüzüğü gereği 15 günlük sürede toplanan imzaların bir hafta içinde parti genel merkezine ulaştırılması, yeterli imzaların merkeze ulaşmasının ardından ise 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerekiyor. Kurultaya gidilmesi için toplam delege sayısının yarıdan bir fazlasının imzası gerekiyor.

Sosyal medyada #değişimveumutkurultayı etiketi altında CHP'liler, salt çoğunluğa ulaşıldığına dair paylaşımlarda bulunuyor.

CHP içinde değişim isteyen ve 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP Genel Başkanı olmasını isteyen delegeler, kurultaya gidilmesi için imza toplayacaklarını açıklamıştı. İmza toplama süreci 16 Temmuz'da noter kanalıyla başlatılmıştı.

DW,GA/ÖA

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