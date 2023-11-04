CHP'de genel başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda nefesler tutuldu. Genel Başkanlık için iki aday arasında yapılan seçimde Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Seçim ikinci tura kaldı.

CHP 38. Olağan Kurultayı’ndagenel başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yapılan seçimde adaylar salt çoğunluk olan 684 delegenin oyuna ulaşamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

CHP’de 14 Mayıs seçimlerindeki yenilgiden sonra gerçekleşen kurultayda genel başkan adayları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarışıyordu.

Akşam 21.00 sularında başlayan oylamada Özel 682, Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı. Böylelikle salt çoğunluk olan 684 delegenin oyuna ulaşılamadığı için seçim ikinci tura kaldı.

Toplam 81 ilden 1366 kurultay delegesi yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gidiyor. Genel Başkan seçilmek için ise delege sayısının salt çoğunluğu olan en az 684 delegenin oyunu almak gerekiyor. Geçerli oy sayısı 1346, geçersiz oy sayısı 18 oldu.

İkinci tur oylama da bu gece yapılacak.

DW/GS,BÖ

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