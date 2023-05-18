CHP'de Adıgüzel'in yerine Devrim Barış Çelik getirildi

CHP'de seçim gecesi veri girişlerinde yaşanan aksaklıkların ardından görevden ayrılan Adıgüzel'in yerine Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Devrim Barış Çelik getirildi.

CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Devrim Barış Çelik getirildi. Çelik'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 17 Mayıs itibarıyla görevlendirildiği bildirildi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinde veri girişi konusunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle eleştirilere hedef olan Onursal Adıgüzel bu görevinden ayrılmıştı.

Milletvekili seçimlerinde İzmir 1. Bölge 8. Sıra adayı olan, ancak seçilemeyen Çelik, "Yolumuza, bir parti neferi olarak devam ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" mesajını paylaşmıştı.

CHP Parti Meclisi üyesi olan Çelik, son olarak "Doğu ve Güneydoğu/Doğu Masası Koordinatörü ve "Saha Çözüm Masası Koordinatörü" görevlerini yürütüyordu.

DW/BK,HT

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