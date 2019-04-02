CHP: YSK'yı göreve davet ediyoruz

Türkiye'de 31 Mart Pazar günü düzenlenen yerel seçimlere ilişkin olarak sonuçlara itiraz tartışmaları devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bir basın toplantısı düzenleyerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) özellikle İstanbul'da yaptığı itirazlara ilişkin açıklamada bulundu.

Yapılan itirazların usulen yanlış olduğunu belirten Erkek, İstanbul'la ilgili olarak ellerinde 31 bin 186 adet ıslak imzalı tutanak bulunduğunu ve bu tutanaklardaki sonuçların Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) iletilen verilerle örtüştüğünü söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, AKP'nin dile getirdiği geçersiz oylara henüz sayım aşamasında itiraz edilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Tutanak tutturmadan seçim kuruluna itirazda bulunamazsınız" ifadesini kullandı.

Erkek, bu sözlerini ilçe seçim kurullarının vermeye başladığı kararlar ile destekledi. Başkan Yardımcısı, İstanbul'da "Beşiktaş, Sancaktepe, Beyoğlu yeniden değerlendirme taleplerini delilsiz olduğu için reddetti" şeklinde konuştu.

"YSK'yı göreve çağırıyoruz"

İtiraz süreçleri ışığında YSK'ya da çağrıda bulunan Erkek, "Lütfen kararlarınızın arkasında durunuz" diyerek kurumu göreve davet etti.

YSK kararlarına uygun hareket etmeyen herkesin daha sonra hukuk ve kendi vicdanları ile baş başa kalacağını öne süren CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

Erkek, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP milletvekili, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim, o da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin" şeklindeki önerisi hakkındaki soruya yanıt verdi.

Bahçeli'nin önerisi, CHP Genel Başkan Yardımcısı tarafından, "İsterseniz büyükşehir belediye başkanları da dâhil herkesi Cumhurbaşkanı atasın. İlçe belediye başkanlarının bir kişi tarafından atanması yerel demokrasiye uygun değildir" sözleriyle karşılık buldu.

Erkek ayrıca AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un "Bu seçim, demokrasi tarihimizin en büyük şaibelerinden biridir" sözlerine, "Asıl şaibeli seçimler demokratik olmayan koşullarda, OHAL süreçlerinde yapılan seçimlerdir. Eşit olmayan tüm koşullara rağmen, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da, Mersin'de kazandık" diyerek yanıt verdi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener ile görüştü

Salı günü Ankara'ya giden ve Anıtkabir'i ziyaret ederek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Ekrem İmamoğlu daha sonra siyasetçilerle bir araya geldi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Belediye Başkanı seçilen CHP adayı İmamoğlu, önce CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

Görüşmenin ardından, Kılıçdaroğlu ve resmi olmayan sonuçlara göre Ankara Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Mansur Yavaş ile partililere seslenen İmamoğlu, birliktelik çağrısında bulundu.

Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ve Akşener ile görüştü

İmamoğlu, "Bu bir uzlaşma seçimidir, barışma seçimidir. Barışmanın ötesinde sevgiyle, saygıyla dayanışmanın seçimidir. Ayrılıkçılığı bir kenara iten, bugün itibariyle, partilerinden, yaşam biçimlerinden ya da verdikleri oydan dolayı birbirlerine selam vermeyen insanların, birbirlerine selam verme seçimidir" şeklinde konuştu.

İmamoğlu, daha sonra da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Görüşme sonrası konuşan Akşener, İmamoğlu'na "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız" sözleriyle hitap etti.

Akşener, sonuçlara yapılan itirazlara ilişkin de bir açıklamada bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ben Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Sayın İmamoğlu'nu tebrik etmesini ve tansiyonu düşürmesini bekliyorum" sözleriyle seslendi.

Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun oyu 4 bin 960 artacak

Salı günü öğle saatlerinde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yaptıkları itiraza ilişkin bir açıklamada bulundu.

Kaftancıoğlu, il genelinde 300 sandıkta maddi hata tespit ettiklerini ve bunlara ilişkin itirazlarını ilettiklerini söyledi ve bu itirazların kabulü ile birlikte İmamoğlu'nun oylarının "4 bin 960 daha artacağını" öne sürdü.

Seçim sonuçlarına ilişkin itirazlar sırasıyla ilçe ve il seçim kurullarına iletilecek. En son aşamada YSK'ya taşınan itirazların süresi 10 Nisan günü doluyor. 10 Nisan'ı takiben üç gün içerisinde değerlendirmesini yapan YSK'nın vereceği karar kesinlik taşıyor ve onun ötesinde başka bir başvuru mercii bulunmuyor.

DW,DHA/ÇÖ,DÇÜ

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