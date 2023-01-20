CHP ve İYİ Parti'den Bolton'a tepki

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Wall Street Journal'da yayınlanan makalesine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tepki geldi.

Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "John Bolton'un küstah bir dille kaleme aldığı ve NATO'yu müdahaleye çağıran hadsiz makalesini okudum. Ne NATO ne ABD ne başkaları ülkemize müdahale edemez, müdahaleyi aklından bile geçiremez" ifadelerini kullandı.

"Seçimler ülkemizin iç işidir" diye devam eden Özel, "Bizler milletimizin helal oylarıyla iktidara talibiz. Milletimizin vereceği karar başımızın üstündedir. Bugüne kadar milletimizin vermediği hiçbir yetkiye talip olmadık olmayacağız. Bu çağrıları yapanlar buna yeltenenler karşılarında bizi bulurlar" dedi.

"Açıklamalar Erdoğan'ı desteklemeye yönelik"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Bolton'un yazdığı makaleyle ilgili olarak "Millet irademizi hedef alan bu açıklamaların her biri; ülkemizin içinde bulunduğu bu karanlık dönemin devamlılığını sağlamaya, dış politikayı iç politikaya malzeme etmeyi alışkanlık hâline getirmiş sayın Erdoğan’ı desteklemeye yöneliktir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Fotoğraf: DHA

Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Büyük Türk Milleti, her daim hür yaşamıştır ve hür yaşamaya devam edecektir. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi Cumhuriyetimizin yeni asrında da; Bağımsızlığına sahip çıkacak, iradesini hiçbir ülkenin ve hiçbir yapının kirli siyaset oyunlarına alet etmeyecektir" ifadelerini kullandı.

"Türk Milleti, sandıkta her türlü vesayete ve güç odağına büyük bir demokrasi dersi verecektir!" diyen Akşener "Söz de, karar da milletimizindir! Yerli, yabancı hadsiz açıklamalar da bunları fırsat bilen hamaset simsarları da bu gerçeği değiştiremeyecektir!" dedi.

Bolton neyi savunmuştu?

Donald Trump'ın başkanlık döneminde ulusal güvenlik danışmanlığı yapan John Bolton, Wall Street Journal'da yayınlanan yorumunda Türkiye'nin bir NATO müttefiki gibi davranmadığını ileri sürmüştü. Bolton Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlere müdahale etmesi halinde NATO'nun Türkiye'nin üyeliğini askıya alması gerektiğini savunmuştu.

Makaleye dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki gelmişti. Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Darbeleri desteklediğini daha önce itiraf eden Bolton, NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırmış. Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışmak beyhude bir çabadır. Sömürge valiliği oynadığınız günler geride kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan The Economist'e tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Cuma namazının ardından yaptığı açıklamada The Economist dergisinde Türkiye'deki seçimlerle ilgili çıkan yazıya tepki gösterdi. Erdoğan "Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor. Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse, Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez" dedi.The Economist dergisinin 21 Ocak tarihinde dağıtıma çıkacak olan yeni sayısının kapağında "Türkiye'nin eli kulağında diktatörlüğü – Erdoğan üzerine özel haber" başlığı atılmıştı. Dergi Twitter hesabından yeni sayısını "Türkiye'de seçimler yaklaşırken Recep Tayyip Erdoğan'ın davranışları bugün oldukça kusurlu olan bir demokrasiyi tam bir diktatörlüğe dönüştürebilir" ifadeleriyle paylaşmıştı.

DW / EC, BK